Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ

23 мая
2022 год

Новости кино >>
23 мая 2022
Телепремьера второго сезона сериала «Эпидемия» состоится вечером 30 мая на ТНТ, проект будут показывать с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Сюжет второго сезона начинается в прошлом и вспомнит о событиях пятой серии оригинального сериала, когда герои повстречали на пути военных. В этот момент появляется новый персонаж – солдат Женя в исполнении Юры Борисова. Он бежит из своего отряда, лишается средств связи и оказывается посреди холодного леса. Чудом полуживой и замерзший Женя выходит к дому, где эпидемию пережидают Эзис (Аскар Ильясов), Тарас (Никита Еленев), Алена (Виктория Клинкова) и Соня (Юлия Ендроссек). Они спасают его и решают, что делать дальше, ведь «локдаун» не может продолжаться вечно, и запасы еды в доме кончаются. Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона – они нашли убежище в Карелии и пытаются двигаться дальше после трагичных событий, которые они пережили.

К своим ролям во втором сезоне вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимуллин, Савелий Кудряшов и другие. Режиссером выступил Дмитрий ТюринТриггер»), над сценарием работали Роман Кантор, Андрей Иванов и Фридерике Брин, производством занимались 1-2-3 Production, ТНТ и видеосервис Premier. Цифровая премьера «Эпидемии-2» состоялась на видеосервисе 21 апреля, заключительная серия там выйдет 2 июня.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Всё не так однозначно: «Нулевой пациент» — сериал о том, как умирает страна, пока все спят
ТНТ покажет «Эпидемию»
Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля на PREMIER
Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
«Триггер-2»: Стрелецкого казнь
Танцы с бубном, загадочный Юра Борисов и бородатый Кирилл Кяро: Репортаж со съемок сериала «Эпидемия-2»
Мировые права на дистрибуцию «Эпидемии» приобрела американская компания Electric Entertainment
Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»
Юра Борисов записался во второй сезон «Эпидемии»
В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»
персоны
Виктория АгалаковаЮра БорисовФридерике БринНикита ЕленевЮлия ЕндроссекНаталья ЗемцоваАскар ИльясовЭльдар КалимулинРоман КанторВиктория КлинковаСавелий КудряшовКирилл КяроАлександр РобакМарьяна СпивакДмитрий Тюрин
фильмы
ТриггерЭпидемияЭпидемия-2

фотографии >>
Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ фотографии
Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ фотографии
Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ фотографии
Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Вотан Вилке Мёринг
Джон Пэйн
Надя Уль
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен