Второй сезон «Эпидемии» выйдет 30 мая на ТНТ

Телепремьера второго сезона сериала «Эпидемия» состоится вечером 30 мая на ТНТ, проект будут показывать с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Сюжет второго сезона начинается в прошлом и вспомнит о событиях пятой серии оригинального сериала, когда герои повстречали на пути военных. В этот момент появляется новый персонаж – солдат Женя в исполнении Юры Борисова. Он бежит из своего отряда, лишается средств связи и оказывается посреди холодного леса. Чудом полуживой и замерзший Женя выходит к дому, где эпидемию пережидают Эзис (Аскар Ильясов), Тарас (Никита Еленев), Алена (Виктория Клинкова) и Соня (Юлия Ендроссек). Они спасают его и решают, что делать дальше, ведь «локдаун» не может продолжаться вечно, и запасы еды в доме кончаются. Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона – они нашли убежище в Карелии и пытаются двигаться дальше после трагичных событий, которые они пережили.
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