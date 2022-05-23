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Рики Мартин сыграет в комедийном сериале Apple TV+

23 мая
2022 год

Новости кино >>
23 мая 2022
Популярный певец Рики Мартин исполнит главную мужскую роль в комедийном сериале Apple TV+ «Миссис Американский пирог» (Mrs. American Pie), сообщает Deadline.

Рики Мартин сыграет в комедийном сериале Apple TV+
фото: Официальная страница Рики Мартина в социальных сетях

10-серийный проект основан на книге Джульетт МакДэниэл. Действие литературной основы происходит в 1969 году, когда бывшая королева красоты Максин Симмонс, а ныне светская львица Палм-Спрингс узнает, что ее муж уходит от нее к 22-летней секретарше. После скандала на День благодарения она оказывается «разведенкой», которой теперь предстоит жить в аризонском захолустье. Однако Максин не сдается и ставит перед собой цель – победить на конкурсе «Миссис Американский пирог», который выбирает лучшую жену и мать со всей страны.

Главную роль исполнит Кристен Уиг. А Рики Мартину предстоит сыграть владельца гей-таверны и нового «мужа» Максин, который помогает ей в достижении цели. В сериале также появится Лора Дерн, чья компания сейчас и занимается разработкой проекта.
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