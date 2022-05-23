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Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта

23 мая
2022 год

Новости кино >>
23 мая 2022
Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта. Пока к выходу готовится его режиссерский проект «Рынок шкур», стартовали съемки еще одного сериала об этой индустрии «Агентство», где Андреасян выступает продюсером.

Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

По сюжету молодой парень Денис узнает, что любовь всей его жизни Настя занимается эскортом. В ответ на это Денис, вместе с другом Никитой, открывает эскорт-агентство и решает вернуть Настю и «купить» ее любовь на заработанные деньги. Бизнес, который начинается как авантюра двух друзей, превращает их жизнь в нескончаемые проблемы.

Начинающих предпринимателей сыграют Владислав Коноплев и Григорий Верник, также в сериале заняты Дарья Алыпова, Елизавета Долбникова, Ангелина Пахомова. Режиссером выступает Антон Меньшиков. Создатели проекта надеются «донести до молодой аудитории мысль, что быстрые деньги и роскошный образ жизни являются лишь глянцевой обложкой, за которой скрываются бессчетное количество преступлений, вплоть до торговли людьми и убийств».

Всего в «Агентстве» будет 10 серий по 30 минут. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.
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Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта фотографии
Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта фотографии
Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта фотографии
Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта фотографии
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