Сарик Андреасян продолжает популяризировать тему эскорта. Пока к выходу готовится его режиссерский проект «Рынок шкур», стартовали съемки еще одного сериала об этой индустрии «Агентство», где Андреасян выступает продюсером.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
По сюжету молодой парень Денис узнает, что любовь всей его жизни Настя занимается эскортом. В ответ на это Денис, вместе с другом Никитой, открывает эскорт-агентство и решает вернуть Настю и «купить» ее любовь на заработанные деньги. Бизнес, который начинается как авантюра двух друзей, превращает их жизнь в нескончаемые проблемы.
Начинающих предпринимателей сыграют Владислав Коноплев и Григорий Верник, также в сериале заняты Дарья Алыпова, Елизавета Долбникова, Ангелина Пахомова. Режиссером выступает Антон Меньшиков. Создатели проекта надеются «донести до молодой аудитории мысль, что быстрые деньги и роскошный образ жизни являются лишь глянцевой обложкой, за которой скрываются бессчетное количество преступлений, вплоть до торговли людьми и убийств».
Всего в «Агентстве» будет 10 серий по 30 минут. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.
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