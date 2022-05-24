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Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот»

24 мая
2022 год

Новости кино >>
24 мая 2022
Об аниме-адаптации несколько запылившейся манги Сатоси Мидзуками из далекого 2005 года «Люцифер и Бисквитный Молот» студия NAZНовые римские бани», «Моя первая гяру») объявила еще в апреле. Тизер показали лишь сейчас. Оно и понятно:: релиз обещают 8 июля 2022 года.



По словам мангаки, который, к слову, не баклуши бьет, а помогает на студии с раскадровкой, новый сериал перенесет мангу на экраны от корки до корки. Нас ожидает несколько нетрадиционная история о юноше и спасении мира. Как-то к обычному студенту Юхи Амамие обращается ящер по имени сэр Ной Крэцант и заявляет, что юноша — не простой, а избранный самой судьбой для великой миссии: отыскать принцессу Самидарэ Асахину и помочь ей спасти нашу бренную планету от злого волшебника Анимуса, вознамерившегося расколоть Землю надвое при помощи Бисквитного Молота.

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Рисковать жизнью ради человечества Амамие не слишком улыбается: не в восторге студент ни от планеты, ни от ее обитателей. Но делать нечего: прихвостни Анимуса нападают без разбора, мало интересуясь мировоззрением новоявленного героя. К счастью, принцесса объявляется в самый подходящий момент — не придется тратить время на ее поиски. Вот только мотивация у спасительницы самая мрачная: Самидарэ желает одолеть волшебника лишь для того, чтобы заполучить магический молот и собственноручно отправить планету в небытие.

Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот»

В производстве NAZ помогает студия Jumondo, а руководит процессом ветеран индустрии Нобуаки Наканиси, режиссировавший среди прочего эпизоды таких сериалов, как «Юру Юри», «Этот противный целитель» и «Семья певцов фон Трапп». Главные роли озвучат Дзюнъя Эноки (огненный Рэнгоку-сан из «Истребителя демонов»), Наоми Одзора (Джахи из «Великая Джахи не сдается!») и Кэндзиро Цуда (снайпер Огата из «Золотого божества»).
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Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот» фотографии
Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот» фотографии
Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот» фотографии
Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот» фотографии
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