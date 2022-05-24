Спасти планету лишь для того, чтобы ее уничтожить: тизер аниме «Люцифер и Бисквитный Молот»

Об аниме-адаптации несколько запылившейся манги Сатоси Мидзуками
из далекого 2005 года «Люцифер и Бисквитный Молот
» студия NAZ
(«Новые римские бани
», «Моя первая гяру
») объявила еще в апреле. Тизер показали лишь сейчас. Оно и понятно:: релиз обещают 8 июля 2022 года.
По словам мангаки, который, к слову, не баклуши бьет, а помогает на студии с раскадровкой, новый сериал перенесет мангу на экраны от корки до корки. Нас ожидает несколько нетрадиционная история о юноше и спасении мира. Как-то к обычному студенту Юхи Амамие обращается ящер по имени сэр Ной Крэцант и заявляет, что юноша — не простой, а избранный самой судьбой для великой миссии: отыскать принцессу Самидарэ Асахину и помочь ей спасти нашу бренную планету от злого волшебника Анимуса, вознамерившегося расколоть Землю надвое при помощи Бисквитного Молота.
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Рисковать жизнью ради человечества Амамие не слишком улыбается: не в восторге студент ни от планеты, ни от ее обитателей. Но делать нечего: прихвостни Анимуса нападают без разбора, мало интересуясь мировоззрением новоявленного героя. К счастью, принцесса объявляется в самый подходящий момент — не придется тратить время на ее поиски. Вот только мотивация у спасительницы самая мрачная: Самидарэ желает одолеть волшебника лишь для того, чтобы заполучить магический молот и собственноручно отправить планету в небытие.
В производстве NAZ помогает студия Jumondo, а руководит процессом ветеран индустрии Нобуаки Наканиси
, режиссировавший среди прочего эпизоды таких сериалов, как «Юру Юри
», «Этот противный целитель
» и «Семья певцов фон Трапп
». Главные роли озвучат Дзюнъя Эноки
(огненный Рэнгоку-сан из «Истребителя демонов
»), Наоми Одзора
(Джахи из «Великая Джахи не сдается!
») и Кэндзиро Цуда
(снайпер Огата из «Золотого божества
»).
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