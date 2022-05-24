Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» начал прием заявок

I Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, начал прием заявок, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии
Анкету на участие в конкурсе можно заполнить на сайте festagent или в специальной форме. Дедлайн подачи заявок – 30 июня. В конкурсную программу войдут 24 фильма из стран Евразийского региона. Основное требование – картины должны быть дебютными.
«Очевидно, что кинематографически развитый регион без большого индустриального события немыслим. Наш фестиваль – это способ открытия нашей области для других. Мы на киностудии поняли, что самый древний бренд на Урале – это столкновение плит: европейской и азиатской. Самое место, чтобы сделать фестиваль, который будет встречать кинематографистов-дебютантов из Европы и Азии. В чем наш расчет? Если человек снял первую картину, то, скорее всего, он будет делать вторую. И возможно, кто-то из них будет снимать на Урале», – отметил креативный продюсер Свердловской киностудии, режиссер Евгений Григорьев.
Переговоры об участии в фестивале ведутся с кинематографистами из Китая, Сербии, Кореи, Вьетнама, Индии, Казахстана и Ирана.
Помимо традиционных конкурсных кинопоказов организаторы планируют деловую программу, в рамках которой пройдет конкурс проектов на стадии сценария и на стадии постпродакшна. Также в рамках фестиваля состоится первая Уральская актерская лаборатория, где артисты театров смогут получить навыки, необходимые на съемочной площадке.
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