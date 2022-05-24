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В Москве пройдет ретроспектива фильмов Александра Сокурова

24 мая
2022 год

Новости кино >>
24 мая 2022
В июне в московских кинотеатрах «Художественный» и «Пионер» пройдет ретроспектива фильмов Александра Сокурова, посвященная 50-летию творчества режиссера, сообщает пресс-служба «Пионера».

В Москве пройдет ретроспектива фильмов Александра Сокурова
фото: Кинотеатр "Пионер"

Программа включает девять работ мастера, начиная с его дебютного фильма «Одинокий голос человека» и заканчивая поздними фильмами. В частности, важным событием ретроспективы станет мировая премьера киноверсии итальянского спектакля Александра Сокурова Go. Go. Go. Одноименный драматический спектакль режиссера был поставлен в 2016 году в Виченце, на сцене самого старого театра в мире Teatro Olimpiсо. Сценическая фантазия Александра Сокурова, основанная на вольной интерпретации произведений Иосифа Бродского, будет впервые представлена российскому зрителю. На премьерах в Италии спектакль снимался на несколько камер, после чего отснятый материал был смонтирован в 75-минутный фильм.

Кроме того, зрители «Художественного» смогут увидеть «Тихие страницы», «Камень» и «Дни затмения», а в «Пионере» покажут «Скорбное бесчувствие», семейную драму «Мать и сын», документальную дилогию «Смиренная жизнь» и «Элегия дороги», а также документальное посвящение Андрею Тарковскому «Московская элегия».

Картины, ранее не попадавший в прокат, были восстановлены и подгтовлены к показам при поддержке Романа Абрамовича и его фонда, а также фондом «Пример интонации».
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