В Москве пройдет ретроспектива фильмов Александра Сокурова

В июне в московских кинотеатрах «Художественный» и «Пионер» пройдет ретроспектива фильмов Александра Сокурова, посвященная 50-летию творчества режиссера, сообщает пресс-служба «Пионера».
фото: Кинотеатр "Пионер"
Программа включает девять работ мастера, начиная с его дебютного фильма «Одинокий голос человека» и заканчивая поздними фильмами. В частности, важным событием ретроспективы станет мировая премьера киноверсии итальянского спектакля Александра Сокурова Go. Go. Go. Одноименный драматический спектакль режиссера был поставлен в 2016 году в Виченце, на сцене самого старого театра в мире Teatro Olimpiсо. Сценическая фантазия Александра Сокурова, основанная на вольной интерпретации произведений Иосифа Бродского, будет впервые представлена российскому зрителю. На премьерах в Италии спектакль снимался на несколько камер, после чего отснятый материал был смонтирован в 75-минутный фильм.
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