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Детективный сериал «Молодой Морс» завершится девятым сезоном

24 мая
2022 год

Новости кино >>
24 мая 2022
Сериал «Молодой Морс», рассказывающий о становлении знаменитого детектива, придуманного Колином Декстером, завершится девятым сезоном, сообщает Deadline.

Детективный сериал «Молодой Морс» завершится девятым сезоном

Британский проект является приквелом «Инспектора Морса» и выходит с 2012 года. На данный момент зрителям, в том числе и российским, доступно восемь сезонов сериала, в каждом из которых 3-4 полуторачасовых серии.

Главную роль исполняет Шон Эванс, который также выступил режиссером первой серии предпоследнего сезона. К этому времени Индевор Морс, когда-то находившийся в идеалистических мечтах относительно работы сыщиком, уже растерял былой лоск и пытается утопить разочарование от личной жизни и карьеры в алкоголе, что крайне беспокоит его друга и наставника Фреда Создея (Роджер Аллам), который все-таки пытается вернуть Морса в строй, подкидывая ему самые запутанные дела.

В заключительном сезоне создатели проекта обещают не только возвращения главных, но и ярких второстепенных героев, а также новые вызовы, с которыми придется столкнуться Морсу и Создею перед финальным прощанием.

В США, где еще не выходил восьмой сезон, финальные серии будут показаны летом. Надеемся, российские зрители тоже смогут увидеть завершение этой детективной истории.
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