Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро

Успешный психиатр Алексей (Кяро) практикует в частном медицинском центре, куда однажды приходит необычный пациент – бизнесмен Владимир (Страхов), страдающий от навязчивых мыслей. В это же время у известного и эксцентричного пианиста Константина Зобнина (Хаматов) пропадает дочь, а следом исчезает еще одна девочка. Алексей подозревает, что пациент может быть причастен к этому преступлениям и передает информацию о нем сотрудникам правоохранительных органов. Это шаг запускает цепочку трагических событий, от которых пострадают все герои этой истории.
«Я давно хотел серьезно и полноценно поработать с режиссером Флюзой Фаршхатовой. Мы уже работали вместе, но погрузиться вместе в такую интересную глубокую историю у нас получилось впервые. Здесь есть о дружбе и предательстве, о страхе и смелости, о вине и о презумпции невиновности. Меня очаровал сценарий Алёны Званцовой! Ее герои неоднозначны и не клишированные. Таких героев интересно изучать. История всегда неожиданная с лихо закрученным сюжетом. Такой материал интересно скрупулезно разбирать, в каждой строчке искать скрытый смысл», – говорит Кирилл Кяро.
По словам режиссера, «одна из ключевых тема сериала заключается в мысли, что в каждом человеке есть свой "другой человек", о существовании которого ты можешь не знать, пока с тобой не произойдёт событие, которое изменит твою жизнь, откроет двери к тайным желаниям, страхам и заставит совершать поступки, о которых тебе даже страшно подумать».
«Начинаясь как детектив, этот проект перешел в жанр тонкой психологической драмы для умного, пытливого зрителя, который увидит в нем сложных, неоднозначных персонажей, которые пытаются разобраться в себе», – заключает Флюза Фархшатова.
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