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Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро

25 мая
2022 год

Новости кино >>
25 мая 2022

Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания LOOKFILM начали съемки детективного сериала «Экзорцист» по сценарию Алены Званцовой. Режиссером выступает Флюза Фархшатова, главные роли исполняют Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Николай Шрайбер и Шамиль Хаматов, сообщает пресс-служба сервиса.

Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Успешный психиатр Алексей (Кяро) практикует в частном медицинском центре, куда однажды приходит необычный пациент – бизнесмен Владимир (Страхов), страдающий от навязчивых мыслей. В это же время у известного и эксцентричного пианиста Константина Зобнина (Хаматов) пропадает дочь, а следом исчезает еще одна девочка. Алексей подозревает, что пациент может быть причастен к этому преступлениям и передает информацию о нем сотрудникам правоохранительных органов. Это шаг запускает цепочку трагических событий, от которых пострадают все герои этой истории.

«Я давно хотел серьезно и полноценно поработать с режиссером Флюзой Фаршхатовой. Мы уже работали вместе, но погрузиться вместе в такую интересную глубокую историю у нас получилось впервые. Здесь есть о дружбе и предательстве, о страхе и смелости, о вине и о презумпции невиновности. Меня очаровал сценарий Алёны Званцовой! Ее герои неоднозначны и не клишированные. Таких героев интересно изучать. История всегда неожиданная с лихо закрученным сюжетом. Такой материал интересно скрупулезно разбирать, в каждой строчке искать скрытый смысл», – говорит Кирилл Кяро.

По словам режиссера, «одна из ключевых тема сериала заключается в мысли, что в каждом человеке есть свой "другой человек", о существовании которого ты можешь не знать, пока с тобой не произойдёт событие, которое изменит твою жизнь, откроет двери к тайным желаниям, страхам и заставит совершать поступки, о которых тебе даже страшно подумать».

«Начинаясь как детектив, этот проект перешел в жанр тонкой психологической драмы для умного, пытливого зрителя, который увидит в нем сложных, неоднозначных персонажей, которые пытаются разобраться в себе», – заключает Флюза Фархшатова.
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№ 1
Lusia Happy   25.05.2022 - 12:56
звучит интересно! вообще Страхов замечательный актер. думаю, что и сам проект будет сильным. все-таки и режиссер неплохой читать далее>>
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Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро фотографии
Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро фотографии
Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро фотографии
Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро фотографии
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Деконструкция «Плутовство»

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