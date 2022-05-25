В продолжении сериала «Дельфин» Сергей Жарков встретится с «Лихачом» Никитой Панфиловым

В эфире канала НТВ 30 мая состоится премьера продолжения приключенческого детектива «Дельфин» с Сергеем Жарковым в главной роли, причем зрителей ожидает сюрприз – по сюжету герой Жаркова встретится с «Лихачом» в исполнении Никиты Панфилова, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
В первом сезоне в посёлок Белая Бухта вернулся уроженец этих мест Андрей Кораблёв (Жарков). Пытаясь выяснить, кто виновен в смерти деда, он познакомился с сотрудницей местного океанографического института Инной (Дарья Румянцева) и дельфином Василисой (дельфин Саша). Кораблёв уверяет всех, что он понимает дельфиний язык: в итоге несколько раз Васька ему реально помогает. В финале преступнику удаётся ускользнуть, Василиса ранена, а Андрей оказывается перед сложным выбором.
В продолжении сериала Кораблёв всё-таки остаётся в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион. К радости полковника Бухтового (Алексей Байдаков) он устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Расследуя различные преступления, связанные с жизнью Белой Бухты и ее обитателей, Кораблёв стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят. Основные улики указывают на морской порт: его капитаном служит друг детства Кораблёва, который с энтузиазмом откликается на просьбу Андрея о помощи. Ко всем потрясениям добавляется гибель Степаныча: в этом горе Кораблёва поддерживают дельфин Васька, Инна и ее сын Данька (Алексей Шаблюк). Что касается Василисы, то после ранения и реабилитации в селекционном центре она всё-таки возвращается в море, но далеко от берега пока не уходит. Именно Васька поможет Кораблёву выйти на истинных заказчиков всех происходящих в Белой Бухте преступлений.
фото: Пресс-служба канала НТВ
«Мне кажется, с моей героиней Инной мы похожи в том, что обе держимся за свои принципы, и зачастую нам обеим это не приносит счастья. Мне хотелось передать то, как она боится обнаружить свои чувства, свою ранимость; то, как она «играет» в «сильную женщину», хотя по факту хочет семью и сильное мужское плечо рядом. Помимо обычной подготовки к роли я освоила вождение катера и ныряние с аквалангом. В этом мне помогли мои друзья-каскадеры во главе с Митей Милошем: работать с такой командой одно удовольствие», – рассказывает Дарья Румянцева.
В продолжении приключенческого детектива создатели картины приготовили приятный сюрприз. Так, в одной из серий «Дельфина» зрители НТВ увидят в кадре сразу двух любимых героев из разных проектов канала. По сюжету главный герой сериала «Лихач» Сергей Сотников (Никита Панфилов) обратится за помощью к Кораблёву, однако встреча двух героев будет крайне оригинальной.
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