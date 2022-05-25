Звезда «Вестсайдской истории» Рита Морено сыграет в новом «Форсаже»

Звезда «Вестсайдской истории
», 90-летняя Рита Морено
присоединилась к актерскому составу десятой части популярной франшизы «Форсаж
», сообщает Deadline
.
фото: Официальная страница Риты Морено в социальных сетях
Второй в истории женщине, выигравшей все главные премии кино и театра – «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», – предстоит сыграть роль бабушки Доминико Торетто, героя Вина Дизеля
.
Помимо них в десятом «Форсаже
», который снимает Луи Летерье
, играют Мишель Родригес
, Тайриз Гибсон
, Джейсон Момоа
, Шарлиз Терон
, Бри Ларсон
, Алан Ричсон
, Натали Эммануэль
и другие.
Премьера «Форсажа 10» запланирована на 19 мая 2023 года.
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