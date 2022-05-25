Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда «Вестсайдской истории» Рита Морено сыграет в новом «Форсаже»

25 мая
2022 год

Новости кино >>
25 мая 2022
Звезда «Вестсайдской истории», 90-летняя Рита Морено присоединилась к актерскому составу десятой части популярной франшизы «Форсаж», сообщает Deadline.

Звезда «Вестсайдской истории» Рита Морено сыграет в новом «Форсаже»
фото: Официальная страница Риты Морено в социальных сетях

Второй в истории женщине, выигравшей все главные премии кино и театра – «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», – предстоит сыграть роль бабушки Доминико Торетто, героя Вина Дизеля.

Помимо них в десятом «Форсаже», который снимает Луи Летерье, играют Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Алан Ричсон, Натали Эммануэль и другие.

Премьера «Форсажа 10» запланирована на 19 мая 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дуэйн Джонсон отмечает 50-летие
Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа»
«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!
Зарядили дожди, пистолеты: Как снять современный боевик, и не показаться ретроградом?
Вину Дизелю исполнилось 50 лет
Злодейка и фанатка группы «Metallica» Шарлиз Терон
Скотт Иствуд в «Форсаже 8»
Шарлиз Терон сядет за руль в восьмом «Форсаже»
Заключительная трилогия «Форсажа»
Ева Мендес снимется в фильме «Форсаж 8»
Автопрогон по кино-вселенной
Тизер-постер к фильму «Форсаж 7»
Вин Дизель выложил ролик в память о Поле Уокере
Курт Рассел в седьмом «Форсаже»
На Аллее славы появилась звезда Вина Дизеля
Джейсон Стэтхэм станет злодеем
«Форсаж 4». Премьера
Пятый «Форсаж» - в прокате
«Гран Торино» против четвертого «Форсажа»
Поиск по меткам
Американское кинофраншиза
персоны
Тайриз ГибсонВин ДизельБри ЛарсонЛуи ЛетерьеДжейсон МомоаРита МореноАлан РичсонМишель РодригесШарлиз ТеронНатали Эммануэль
фильмы
Вестсайдская историяДвойной форсажТройной форсаж: Токийский дрифтФорсажФорсаж 4Форсаж 5Форсаж 6Форсаж 7Форсаж 8Форсаж 9

анонс

Скорбим

Владимир Епифанцев
22 мая ушёл из жизни актёр Владимир Епифанцев.
Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.
Вячеслав Беляев
21 мая ушёл из жизни актёр Вячеслав Беляев.

День рождения >>

Олег Даль
Кирилл Калуцких
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Юрис Лауциньш
Владимир Майсурадзе
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Флавио Буччи
Габриела Ковнацкая
Стив Кокран
Иэн Маккеллен
Киллиан Мёрфи
Октавия Спенсер
Джеки Уивер
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен