Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»

Ланн сыграет экс-хранительницу Ирину Витальевну в молодости. Также в новом сезоне к уже полюбившимся актерам и их персонажам присоединится 9-летняя Ева Смирнова, которой предстоит стать новым членом вампирской семьи. За сценарий по-прежнему отвечает автор идеи и шоураннер «Вампиров» Алексей Акимов, а режиссером на этот раз выступает Дмитрий Грибанов, ответственный за недавний релиз START «Два холма».
«Мне очень понравилась эта история, и то, что это наши вампиры, мистические персонажи, которые при этом живут максимально “бытово”. Во время просмотра начинаешь задумываться, что даже твой сосед вполне мог бы быть вампиром, и эта легкая бытовушность, непринужденность нравится зрителю. Он смотрит историю не как сказку, а скорее как быль. Я хотел бы сохранить эту атмосферу», – говорит Грибанов.
При этом он подчеркивает, что в новом сезоне «будет больше экшена, драк, замечательных шуток и комичных ситуаций», а круг вампиров расширится.
Во втором сезоне в Смоленск пришло лето, которое станет для семьи деда Славы (Юрий Стоянов) временем тяжелых потерь и неожиданных приобретений. Виной тому – цепочка странных убийств в Подмосковье, в ходе расследования которых семья снова окажется в эпицентре происходящих событий. Вампиры возьмут под опеку девочку Милу (Ева Смирнова), которая может быть ценным свидетелем, и за которой кто-то охотится. Похоже, деду Славе и его родственникам вновь предстоит защитить Смоленск от сил зла, дав и вампирам, и людям надежду на мирную жизнь. А еще семью ждет прибавление! Вот только будущая мать, Ольга Анваровна (Ольга Медынич), тоже способна доставить немало хлопот – и деду Славе, и хранителям, которых теперь возглавляет сын Ирины Витальевны Костя, мечтающий полностью контролировать жизнь вампиров.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«В новом сезоне у нас неполная семья: вампирская ячейка теряет Женька, и для меня это очень большая проблема – некого учить. Вся роль построена на том, что дед Слава все время кого-то поучает. И он должен найти практическое применение своей мудрости, он не может быть просто человеком, который сыплет афоризмами. И вот сейчас в этом сценарном и съемочном пространстве нужно найти себя», – рассказывает Стоянов.
Основная часть съемок пройдет летом в Смоленске, однако зрители продолжения смогут увидеть не только новые локации уже полюбившегося города, но и Москву и Подмосковье.
«Продолжение проекта — на мой взгляд, очевидное развитие и прогресс. Возможно, вампиры живут не только в Смоленске. Из этой мысли плавно вытек второй сезон. После первого сезона мы начали получать фидбэк от зрителей, поклонников сериала. У нас очень умный зритель, он подсказывает и задает вопросы: “А как они живут в одном и том же месте столько лет, они же как-то должны менять легенду?” Безусловно, вампиры должны менять легенду, и об этом мы, в том числе, расскажем во втором сезоне», – интригует шоураннер Алексей Акимов.
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