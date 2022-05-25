Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Плутовство»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»

25 мая
2022 год

Новости кино >>
25 мая 2022

Дочь Татьяны Догилевой – актриса Екатерина Ланн – сыграет во втором сезоне «Вампиров средней полосы», съемки которого стартовали 25 мая, сообщает пресс-служба видеосервиса START, занимающегося производством проекта.

Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Ланн сыграет экс-хранительницу Ирину Витальевну в молодости. Также в новом сезоне к уже полюбившимся актерам и их персонажам присоединится 9-летняя Ева Смирнова, которой предстоит стать новым членом вампирской семьи. За сценарий по-прежнему отвечает автор идеи и шоураннер «Вампиров» Алексей Акимов, а режиссером на этот раз выступает Дмитрий Грибанов, ответственный за недавний релиз START «Два холма».

«Мне очень понравилась эта история, и то, что это наши вампиры, мистические персонажи, которые при этом живут максимально “бытово”. Во время просмотра начинаешь задумываться, что даже твой сосед вполне мог бы быть вампиром, и эта легкая бытовушность, непринужденность нравится зрителю. Он смотрит историю не как сказку, а скорее как быль. Я хотел бы сохранить эту атмосферу», – говорит Грибанов.

При этом он подчеркивает, что в новом сезоне «будет больше экшена, драк, замечательных шуток и комичных ситуаций», а круг вампиров расширится.

Во втором сезоне в Смоленск пришло лето, которое станет для семьи деда Славы (Юрий Стоянов) временем тяжелых потерь и неожиданных приобретений. Виной тому – цепочка странных убийств в Подмосковье, в ходе расследования которых семья снова окажется в эпицентре происходящих событий. Вампиры возьмут под опеку девочку Милу (Ева Смирнова), которая может быть ценным свидетелем, и за которой кто-то охотится. Похоже, деду Славе и его родственникам вновь предстоит защитить Смоленск от сил зла, дав и вампирам, и людям надежду на мирную жизнь. А еще семью ждет прибавление! Вот только будущая мать, Ольга Анваровна (Ольга Медынич), тоже способна доставить немало хлопот – и деду Славе, и хранителям, которых теперь возглавляет сын Ирины Витальевны Костя, мечтающий полностью контролировать жизнь вампиров.

Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«В новом сезоне у нас неполная семья: вампирская ячейка теряет Женька, и для меня это очень большая проблема – некого учить. Вся роль построена на том, что дед Слава все время кого-то поучает. И он должен найти практическое применение своей мудрости, он не может быть просто человеком, который сыплет афоризмами. И вот сейчас в этом сценарном и съемочном пространстве нужно найти себя», – рассказывает Стоянов.

Основная часть съемок пройдет летом в Смоленске, однако зрители продолжения смогут увидеть не только новые локации уже полюбившегося города, но и Москву и Подмосковье.

«Продолжение проекта — на мой взгляд, очевидное развитие и прогресс. Возможно, вампиры живут не только в Смоленске. Из этой мысли плавно вытек второй сезон. После первого сезона мы начали получать фидбэк от зрителей, поклонников сериала. У нас очень умный зритель, он подсказывает и задает вопросы: “А как они живут в одном и том же месте столько лет, они же как-то должны менять легенду?” Безусловно, вампиры должны менять легенду, и об этом мы, в том числе, расскажем во втором сезоне», – интригует шоураннер Алексей Акимов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Start станет основным видеосервисом для пользователей МегаФона
Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино
«Вампиры средней полосы»: Днем — лихорадка, а ночью — пир
ТВ-3 покажет «Вампиров средней полосы»
«Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом
Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский»
«Вампиры средней полосы» получили Национальную премию в области веб-индустрии в номинации интернет-сериалов
Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ
На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов
«Карамора»: Вампирский Петербург
«Капитан Волконогов» получил девять номинаций на премию кинокритиков «Белый слон»
В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов
На вписке с вампирами: Глеб Калюжный, Ольга Медынич и Артём Ткаченко
«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале
«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать
Все, как у нелюдей: новогодний эпизод «Вампиров средней полосы»
Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»
Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы»
Поиск по меткам
START
персоны
Алексей АкимовДмитрий ГрибановТатьяна ДогилеваЕкатерина ЛаннОльга МедыничЕва СмирноваЮрий Стоянов
фильмы
Вампиры средней полосыВампиры средней полосы-2Вампиры средней полосы. Новогодний эпизодДва холма

фотографии >>
Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы» фотографии
Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы» фотографии
Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы» фотографии
Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Плутовство»

Скорбим

Владимир Епифанцев
22 мая ушёл из жизни актёр Владимир Епифанцев.
Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.
Вячеслав Беляев
21 мая ушёл из жизни актёр Вячеслав Беляев.

День рождения >>

Олег Даль
Кирилл Калуцких
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Юрис Лауциньш
Владимир Майсурадзе
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Флавио Буччи
Габриела Ковнацкая
Стив Кокран
Иэн Маккеллен
Киллиан Мёрфи
Октавия Спенсер
Джеки Уивер
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram