Я еще и вышивать могу: «Черного депрессивного кота Юкити» ждет экранизация

В сеть попала обложка июльского номера
журнала Monthly Shonen Sirius, из которой мы узнали, что мангу Хицудзи Ямады
«Черный депрессивный кот Юкити
» ждет аниме-адаптация. Правда, полюбоваться на пушистого кулинара получится только в 2023 году.
Героиня манги — офисная работница по имени Саку — как-то подобрала на улице бездомного черного котенка. К удивлению владелицы, комочек шерсти, нареченный Юкити, вымахал в огромного кота выше человека ростом. Саку целыми днями пропадает на работе, и у нее совершенно не хватает времени на себя, не то что в квартире прибраться. Заботу о хозяйке вынужден взвалить на пушистые плечи Юкити: он моет полы и посуду, тащит измученную девушку в ванную и готовит ей потрясающие блюда.
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Если пони вам милее котов
Манга, состоящая из вот таких простых, но милых повседневных зарисовок, выходила онлайн на сайте Nico Nico Seiga c 2018 года, пока в 2021-м ее не взяло под крыло крупнейшее издательство Японии Kodansha. За восемь месяцев тираж превысил 900 000 экземпляров, а количество томов разрослось до пяти штук (в июне выйдет шестой).
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