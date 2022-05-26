На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря

«Киностудия КИТ» провела свой второй «Китчинг» – презентация проектов начинающих авторов на этот раз была посвящена комедийным сериалам. Всего на «Китчинг» было подано 544 заявки, из которых выбрали 10 финалистов.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Лучшим стал «Дохлый номер» Олега Бондарева – история уставшего богатыря, живущего в современном мире. По сюжету бессмертный Илья Муромец, решив закончить свою жизнь, ищет меч-кладенец, которым когда-то убили его друга Добрыню. Однако тоже все еще живущий Алеша Попович не хочет потерять еще одного друга и пытается убедить Илью, что жизнь, какой бы она ни была, все же прекрасна.
Победитель получил 250 тысяч рублей. Кроме того, еще два проекта были отмечены специальным призом платформы Premier. Продюсерской поддержки сервиса удостоены «Коуч» Анны Комаровой и «Жить и нежить в Андреевке» Евгения Чернякова. Первый рассказывает о деревенском решале, который переехал в большой город и стал лайф-коучем, успешно разбирая проблемы клиентов своим фирменным «пацанским» методом. «Жить и нежить в Андреевке» – фантазийный проект о буднях местного телеканала в маленьком провинциальном городке. Репортажи телеканала освещают рутинные события: например, раннее половодье, пробудившее зомби-шатунов раньше срока, или бытовую ссору в семье оборотней.
В жюри питчинга входили генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок; руководитель Департамента производства оригинального контента Premier Марина Катая; писатель, автор бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, генеральный продюсер компании WMG, шоумен, член Гильдии продюсеров России Вадим Галыгин; кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов «Огонь», «Пара из будущего» и «Я худею» Алексей Нужный, голос и создатель студии профессионального перевода и озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.
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