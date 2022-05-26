Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Плутовство»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря

26 мая
2022 год

Новости кино >>
26 мая 2022

«Киностудия КИТ» провела свой второй «Китчинг» – презентация проектов начинающих авторов на этот раз была посвящена комедийным сериалам. Всего на «Китчинг» было подано 544 заявки, из которых выбрали 10 финалистов.

На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

Лучшим стал «Дохлый номер» Олега Бондарева – история уставшего богатыря, живущего в современном мире. По сюжету бессмертный Илья Муромец, решив закончить свою жизнь, ищет меч-кладенец, которым когда-то убили его друга Добрыню. Однако тоже все еще живущий Алеша Попович не хочет потерять еще одного друга и пытается убедить Илью, что жизнь, какой бы она ни была, все же прекрасна.

Победитель получил 250 тысяч рублей. Кроме того, еще два проекта были отмечены специальным призом платформы Premier. Продюсерской поддержки сервиса удостоены «Коуч» Анны Комаровой и «Жить и нежить в Андреевке» Евгения Чернякова. Первый рассказывает о деревенском решале, который переехал в большой город и стал лайф-коучем, успешно разбирая проблемы клиентов своим фирменным «пацанским» методом. «Жить и нежить в Андреевке» – фантазийный проект о буднях местного телеканала в маленьком провинциальном городке. Репортажи телеканала освещают рутинные события: например, раннее половодье, пробудившее зомби-шатунов раньше срока, или бытовую ссору в семье оборотней.

В жюри питчинга входили генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок; руководитель Департамента производства оригинального контента Premier Марина Катая; писатель, автор бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, генеральный продюсер компании WMG, шоумен, член Гильдии продюсеров России Вадим Галыгин; кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов «Огонь», «Пара из будущего» и «Я худею» Алексей Нужный, голос и создатель студии профессионального перевода и озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
питчинг
персоны
Олег Бондарев (II)Вадим ГалыгинМарина КатаяАлексей НужныйАндрей ТерешокАлександр Цыпкин
фильмы
ОгоньПара из будущегоЯ худею

фотографии >>
На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря фотографии
На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря фотографии
На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Плутовство»

Скорбим

Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.
Владимир Епифанцев
22 мая ушёл из жизни актёр Владимир Епифанцев.
Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.
Вячеслав Беляев
21 мая ушёл из жизни актёр Вячеслав Беляев.

День рождения >>

Константин Белошапка
Богдан Бенюк
Гликерия Богданова-Чеснокова
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Владимир Ярош
Хелена Бонэм Картер
Григор Вачков
Боб Гоулдтуэйт
Пэм Гриер
Оливия Паскаль
Бартломей Топа
Джон Уэйн
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен