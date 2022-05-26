Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф»

В продолжении драмеди зрители вновь встретятся с героинями первого сезона. Подруги по-прежнему продолжают следить за жизнью друг друга в социальной сети, постить фото «красивой жизни» и стараться выглядеть в сети лучше, чем у них на самом деле идут дела. Однако, если в первом сезоне вся жизнь девушек строилась вокруг притворства, то во втором сезоне они максимально проживают свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям. В новом сезоне героини примут участие в психологическом марафоне, так что в их ленте произойдут некоторые изменения.
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