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Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф»

26 мая
2022 год

Новости кино >>
26 мая 2022
Стартовали съемки продолжения драмеди о притворстве в социальных сетях и жизни за его пределами «Онлайф» Юлией Сериной, Лукерьей Ильяшенко, Анной Котовой-Дерябиной, Ириной Носовой в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier, где состоится показ сериала.

Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

В продолжении драмеди зрители вновь встретятся с героинями первого сезона. Подруги по-прежнему продолжают следить за жизнью друг друга в социальной сети, постить фото «красивой жизни» и стараться выглядеть в сети лучше, чем у них на самом деле идут дела. Однако, если в первом сезоне вся жизнь девушек строилась вокруг притворства, то во втором сезоне они максимально проживают свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям. В новом сезоне героини примут участие в психологическом марафоне, так что в их ленте произойдут некоторые изменения.

В сериале также сыграли Александра Власова, Константин Крюков, Данила Якушев, Алика Смехова и Павел Рассомахин. Режиссером выступает Евгения Яцкина, продюсером – Катерина Михайлова, креативным продюсером – Анна Габриелян. Всего в продолжении будет 16 серий по 20 минут.
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Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф» фотографии
Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф» фотографии
Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф» фотографии
Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф» фотографии
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