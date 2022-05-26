Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент»

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Стартовали съемки продолжения драмеди о притворстве в социальных сетях

Лукерья Ильяшенко и Анна Котова-Дерябина вернулись в «Онлайф»

На питчинге «Киностудии КИТ» лучшим стал проект про уставшего богатыря

26 мая

Я еще и вышивать могу: «Черного депрессивного кота Юкити» ждет экранизация

А кто вам собирает бенто на работу?