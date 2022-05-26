Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент»

В каждой серии героев ждут приключения и расследования преступлений, любовные истории, встречи с друзьями и ссоры, жизненные истории о коммунальщиках и чиновниках, бандитах и авторитетах, дворниках, продавцах. Главное, что у каждой из них всегда счастливый конец.
«В новом сезоне по-прежнему будут присутствовать любовь, дружеские отношения, бандитские разборки и борьба добра со злом. Открою тайну, появятся и новые персонажи. Например, рядом с Рыжовым в подъезде поселится интересная соседка. Кроме того, Дмитрию придется налаживать отношения с собственной… дочерью», – уточняет сценарист Игорь Бедных.
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