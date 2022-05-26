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Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент»

26 мая
2022 год

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26 мая 2022

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» приступили к съемкам четвертого сезона сериала «Условный мент» с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент»
фото: Пресс-служба Пятого канала

В каждой серии героев ждут приключения и расследования преступлений, любовные истории, встречи с друзьями и ссоры, жизненные истории о коммунальщиках и чиновниках, бандитах и авторитетах, дворниках, продавцах. Главное, что у каждой из них всегда счастливый конец.

«В новом сезоне по-прежнему будут присутствовать любовь, дружеские отношения, бандитские разборки и борьба добра со злом. Открою тайну, появятся и новые персонажи. Например, рядом с Рыжовым в подъезде поселится интересная соседка. Кроме того, Дмитрию придется налаживать отношения с собственной… дочерью», – уточняет сценарист Игорь Бедных.

Всего в продолжении будет 50 серий.
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Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент» фотографии
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент» фотографии
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент» фотографии
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Условный мент» фотографии
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