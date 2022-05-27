В российский прокат выйдет «Хиросима, любовь моя» Алена Рене

На большие экраны страны 2 июня выйдет шедевр Алена Рене «Хиросима, любовь моя», в котором главные роли сыграли Эмманюэль Рива и Эидзи Окада. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision, отвечающей за прокат фильма.
фото: пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision
В ряде российских городов пройдут премьерные спецпоказы, где можно будет не только до проката увидеть фильм, но и обсудить его с критиками и экспертами. Первые показы пройдут 30 мая в московском киноцентре «Октябрь» с участием литературоведа Евгения Жаринова при поддержке проекта КАРО.Арт и в петербургском кинотеатре «Аврора», где после просмотра пройдет обсуждение с кинокритиком Викторией Смирновой-Майзель. Фильм будут показывать на французском языке с русскими субтитрами.
На момент съемок известный документалист Ален Рене планировал снимать о Хиросиме документальный фильм, однако столкнулся с невозможностью выразить все возникшие мысли и чувства в неигровой форме. Именно потому, что Хиросима никогда не расскажет о катастрофе устами собственных жертв, режиссер отказался от идеи документального фильма в пользу игрового и снял кино о невозможности запечатлеть уничтожение Хиросимы. Рене «переводит» историю Хиросимы в рассказ и, что особенно важно, на языке запретной любви, которая бесконечно идеализирует, «доводит до ума» предмет собственной страсти.
Изначально планировалось, что сценарий напишет Франсуаза Саган, однако писательница отказалась. Пришедшая на ее место Маргерит Дюрас по просьбе Алена Рене затронула в фильме тонкую тему запретной любви во время войны. Это породило много скандалов и неоднозначных отзывов среди критики. Послевоенное общество восприняло картину довольно остро, ведь по сюжету молодая француженка изменяет «родине» с немецким оккупантом. Лента должна была бороться в Каннах за «Золотую пальмовую ветвь» в 1959 году, но ее сняли с конкурса из-за темы атомных бомб, чтобы не обидеть американцев. Позднее ее номинировали на «Оскар» за сценарий и признали одним из самых влиятельных фильмов в истории кино.
Фильм относится к периоду французской «новой волны», но при этом сильно выделяется серьезностью своей темы – ни одна другая картина этого периода не рассматривает последствия разрушительных исторических событий, как «Хиросима, любовь моя». Однажды во время круглого стола членов Cahiers du cinéma’s Эрик Ромер сказал: «Думаю, через пару лет, через десять, через двадцать или тридцать лет мы узнаем, была ли "Хиросима, любовь моя" самым важным фильмом со времен войны, первым современным фильмом звукового кино».
фото: пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision
Картина оказала сильное влияние на мировой кинематограф. Своеобразный эксперимент Рене по «разрушению» временной структуры открыл кинематографистам свободное от линейности повествование. Вместе с монтажером Анри Кольпи, с которым двумя годами позже Рене сделает не менее знаковый «В прошлом году в Мариенбаде», режиссер внес значительный вклад в киноязык, повлиявший на многих кинематографистов, от Тарковского до Вонга Кар Вая. Так, когда продюсер Анатоль Доман сказал: «Я видел все это раньше в "Гражданине Кейне", фильме, который нарушает хронологию и обращает вспять течение времени», Рене ответил: «Да, но в моем фильме время разбито вдребезги». Такой подход режиссера и оказанное им влияние нередко сравнивают с Сергеем Эйзенштейном.
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