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Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты

27 мая
2022 год

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27 мая 2022

Не стало Рэя Лиотты. Ему было 67 лет. Популярный американский актер и продюсер скончался 26 мая во сне, когда в Доминиканской Республике снимался триллер «Опасные воды» с его участием, уточняет Deadline.

Рэймонд Джулиан Вицимарли родился 18 декабря 1955 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В возрасте шести месяцев был усыновлен и получил итальянскую фамилию. Окончил Университет Майами по классу драмы, после чего переехал в Нью-Йорк.

Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты
фото: vanityfair.com

Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978-м в сериале «Другой мир». На большом экране дебютировал спустя пять лет в фильме «Одинокая леди», а первая его заметная роль была в «Дикой штучке» Джонатана Демми. Прославился благодаря образу Генри Хилла в криминальном триллере Мартина Скорсезе «Славные парни». За роль смертельно больного Чарли Меткалфа в серии «Время умирать» сериала «Скорая помощь» получил «Эмми». В 2002-м озвучил героя видеоигры GTA Vice City Томми Верчетти.

За свою жизнь успел сыграть более 120 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в картинах «Поле мечты», «Ганнибал», «Кокаин», «Сердцеедки», «Идентификация», «Револьвер», «Брачная история» и «Множественные святые Ньюарка». Недавно снялся в мини-сериале «Черный дрозд» и комедии «Кокаиновый медведь».
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Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты фотографии
Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты фотографии
Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты фотографии
Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты фотографии
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