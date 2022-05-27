Не стало звезды «Славных парней» Рэя Лиотты

Не стало Рэя Лиотты
. Ему было 67 лет. Популярный американский актер и продюсер скончался 26 мая во сне, когда в Доминиканской Республике снимался триллер «Опасные воды» с его участием, уточняет Deadline
.
Рэймонд Джулиан Вицимарли
родился 18 декабря 1955 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В возрасте шести месяцев был усыновлен и получил итальянскую фамилию. Окончил Университет Майами по классу драмы, после чего переехал в Нью-Йорк.
Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978-м в сериале «Другой мир
». На большом экране дебютировал спустя пять лет в фильме «Одинокая леди», а первая его заметная роль была в «Дикой штучке
» Джонатана Демми
. Прославился благодаря образу Генри Хилла в криминальном триллере Мартина Скорсезе
«Славные парни
». За роль смертельно больного Чарли Меткалфа в серии «Время умирать» сериала «Скорая помощь
» получил «Эмми». В 2002-м озвучил героя видеоигры GTA Vice City Томми Верчетти.
За свою жизнь успел сыграть более 120 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в картинах «Поле мечты
», «Ганнибал
», «Кокаин
», «Сердцеедки
», «Идентификация
», «Револьвер
», «Брачная история
» и «Множественные святые Ньюарка
». Недавно снялся в мини-сериале «Черный дрозд» и комедии «Кокаиновый медведь».
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