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Джуд Лоу окажется во вселенной «Звёздных войн»

27 мая
2022 год

Новости кино >>
27 мая 2022
Джуд Лоу получил роль в грядущем мини-сериале Disney+ «Костяк» (Skeleton Crew), являющемся частью вселенной «Звёздных войн», уверяет Variety.

Джуд Лоу окажется во вселенной «Звёздных войн»
фото: theplaylist.net

За создание шоу, которое ранее было известно под неофициальным названием «Грамматическое родео» (Grammar Rodeo), отвечает Джон Уоттс. Режиссер пишет сценарий совместно с Крисом Фордом, с которым работал над кинокомиксом «Человек-паук: Нет пути домой». Оба также числятся в команде исполнительных продюсеров наряду с Джоном Фавро и Дэйвом Филони.

События «Костяка», как и в «Мандалорце», развернутся после «Возвращения джедая» и будут посвящены последствиям падения Империи. В качестве образца для подражания называются приключенческие фильмы 1980-х о взрослении от студии Amblin. На данный момент проходит кастинг детей 11-12 лет на главные роли.
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