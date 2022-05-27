Джуд Лоу окажется во вселенной «Звёздных войн»

Джуд Лоу
получил роль в грядущем мини-сериале Disney+ «Костяк» (Skeleton Crew), являющемся частью вселенной «Звёздных войн
», уверяет Variety
.
За создание шоу, которое ранее было известно под неофициальным названием «Грамматическое родео» (Grammar Rodeo), отвечает Джон Уоттс
. Режиссер пишет сценарий совместно с Крисом Фордом, с которым работал над кинокомиксом «Человек-паук: Нет пути домой
». Оба также числятся в команде исполнительных продюсеров наряду с Джоном Фавро
и Дэйвом Филони
.
События «Костяка», как и в «Мандалорце
», развернутся после «Возвращения джедая
» и будут посвящены последствиям падения Империи. В качестве образца для подражания называются приключенческие фильмы 1980-х о взрослении от студии Amblin. На данный момент проходит кастинг детей 11-12 лет на главные роли.
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