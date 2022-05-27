Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Плутовство»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня

27 мая
2022 год

Новости кино >>
27 мая 2022

Цифровая премьера сериала Ольги Сафроновой и Дмитрия Гайтяна «Женщина в состоянии развода» состоится 9 июня в онлайн-кинотеатре Kion. Согласно пресс-службе компании «МТС», главные роли в восьмисерийной комедийной драме производства кинокомпании «Щука» исполнили Артём Ткаченко, Мария Машкова, Данила Якушев, Анна Котова-Дерябина, Евгений Антропов, Максим Лагашкин, Евгения Туркова, Анастасия Акатова, Александр Мартынов и Даниил Эйдлин.

«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Нам хотелось, чтобы зрители могли узнать себя в героине. Старались копнуть поглубже, концентрироваться не столько на фабуле, сколько на внутренних переживаниях Веры. В сериале будут даже ее сны, в которых мы представили ее внутренний голос — голос женщины в состоянии нарастающего нервного срыва. Это история о девушках "чуть за 30", которые посмотрят сериал и, надеюсь, скажут: "Как же я ее понимаю... Мне тоже хочется любви, мартини и на дискотеку, а не вот это все". Это больше про внутренние страхи наши (женские и мужские), а не просто про череду поиска партнера. Мы старались понять, в чем кроется причина одиночества многих успешных и состоявшихся 30-летних», — говорит режиссер Ольга Сафронова.

Зрителям расскажут ироничную и теплую историю о поколении 30-летних. К ним принадлежит главная героиня Никифорова Вера Петровна — молодой специалист, врач-стоматолог. Ее муж Сергей — популярный писатель. Год назад они развелись, причиной тому стали многочисленные измены супруга. Брачная лодка пошла ко дну, теперь каждый из супругов должен идти своим путем. Вера проводит год, пытаясь жить в свое удовольствие. Девушка считает, что имеет на это полное право — она молода, красива, умна и, помимо прочего, ни от кого не зависит в плане финансов. Со времени развода в ее голове укоренилась мысль, что брак переоценен, и ничего лучше, чем быть самой по себе (на пару с котом) и представить нельзя. Все меняется после планового посещения гинеколога: оказывается, из-за проблем со здоровьем Вера может лишиться возможности родить ребенка. Если героиня хочет когда-нибудь стать матерью, стоит сократить «когда-нибудь» до «как можно быстрее». Планы на вольную жизнь Веры в одно мгновение сменяются идеей найти подходящего мужчину, от которого ей захотелось бы иметь детей. Женская физиология подгоняет героиню сделать определенный выбор.

«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Это было прекрасное лето в Ярославле, дебют для трех участников проекта — сценаристки Насти Кузнецовой, режиссера Ольги Сафроновой и оператора Якова Башта. Я играю одинокую девушку со сложным характером. Вера — стоматолог, которой очень хочет любви и ребёнка. Ее подгоняют медицинские обстоятельства, из-за которых Вере нужно как можно скорее стать матерью, если она вообще планирует ей становиться. Хотелось выглядеть в кадре профессионально, поэтому я попросила найти стоматолога: мы пришли в клинику, в которой все снимали, и там я училась. Моей подопытной согласилась стать наша сценаристка Настя Кузнецова, на ней я и тренировалась как стоматолог», — рассказала Мария Машкова.

«Женщина в состоянии развода» исследует такие темы, как жизнь после развода, плюсы и минусы материнства, межличностные отношения поколения 30-летних. С одной стороны, это давно повзрослевшие мужчины и женщины, состоявшиеся как молодые специалисты в разных областях. С другой стороны, и Вера, и мужчины, окружающие ее, периодически ведут себя как откровенные дети, не желающие брать ответственность как за себя, так и за других людей. Сериал детально разбирает и социальное давление на женщин, оказавшихся в положении главной героини. На Веру давят и коллеги на работе, и медицинские работники, и даже родная мама.

«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Артёма Ткаченко, его «герой в сериале "Женщина в состоянии развода" пытается завоевать сердце Веры, которую играет Мария Машкова. После развода она все еще не доверяет мужчинам, но моему герою удается понемногу растопить этот лед. Однако им предстоит решить главное противоречие их отношений: она отчаянно хочет ребенка, а он – чайлдфри».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Даниил Страхов стал необычным пациентом Кирилла Кяро
Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая
Полина Агуреева и Алексей Розин снялись в новом проекте Виктора Шамирова
Поиск по меткам
KION
персоны
Анастасия АкатоваЕвгений АнтроповЯков БаштаДмитрий ГайтянАнна Котова-ДерябинаНастя КузнецоваМаксим ЛагашкинАлександр Мартынов (II)Мария МашковаОльга Сафронова (II)Артём ТкаченкоЕвгения ТурковаДаниил ЭйдлинДанила Якушев
фильмы
Женщина в состоянии развода

фотографии >>
«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня фотографии
«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня фотографии
«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня фотографии
«Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и Артёмом Ткаченко стартует 9 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Плутовство»

Скорбим

Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Евгений Савчук
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Челси Филд
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен