Покемоны, ниндзя, футболисты и роботы: главные новости аниме за неделю

За первые три дня проката «Пять невест. Фильм
» заработал больше трех миллионов долларов и занимает вторую строчку японского бокс-офиса. После победного шествия по европейским и азиатским кинофестивалям «Ину-О
» отправляется в американский прокат (старт — 12 августа, в России — с 1 сентября). Ёсихиро Тогаси
создал твиттер и прозрачно намекнул, что манга «Охотник x Охотник
» возвращается с четырьмя новыми главами (кстати, за три дня он стал самым популярным мангакой в социальной сети с синей птичкой). Легендарного Мамору Осии
на будущий год пригласили раздавать оценки в качестве члена жюри Международного фестиваля анимационных фильмов в Ниигате. А Джей Джей Абрамс
собрался продюсировать лайв-экшн-сериал по «Спиди-гонщику
» для Apple (почему из этого редко получается что-то толковое — читайте тут
).
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем
самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
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Подробная рецензия на аниме «Рейтинг короля»
Студии TROYCA
(«Семёрка идолов
», «Труп, зарытый под ногами Сакурако
») и DMM Pictures
(«Девушка на час
», «Инуясики
») поделились первым тизером совместного проекта «Время ниндзя
».
Новый аниме-сериал поведает историю Иттоки Сакурабы — обычного с виду школьника, на деле оказавшегося наследником знаменитого ниндзя-клана Ига. Сакурабе придется не только освоить ремесло предков, но и выйти на передовую с заклятыми противниками — синоби из клана Кога.
Голоса главным действующим лицам подарили Рёта Осака
(младший из братьев Саэки в «Клубе белых воротничков
»), Кацуюки Кониси
(сияющий многоженец Тэнгэн Удзуй из второго сезона «Истребителя демонов
»), Харука Сираиси
(вставшая на путь мести Асирпа из «Золотого божества
») и Кикуко Иноуэ
(некромантка Эвкливуд Хеллсайт из «Уж не зомби ли это?
»). Поставкой занимается режиссер «Крохи Тайсё
» Сю Ватанабэ
. С точной датой релиза студии еще не определились, но обещают все запустить в октябре.
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О куноити (женщинах-ниндзя) во втором сезоне «Истребителя демонов»
В мире карманных монстров события развиваются стремительно. Только-только мы рассказывали
о новом, 25-м по счету сезоне «Покемонов
», для которого Netflix
еще не успел назначить дату премьеры, а в сети уже появился трейлер к арке «Чемпионаты
».
Арка, посвященная масштабной битве чемпионов, станет кульминацией всего сезона. Напомним, что за последние 25 лет Эшу удалось лишь дважды стать победителем в Лиге покемонов: его Пикачу одолел Драконайта в финале Лиги Оранжевых островов (данная арка не имеет прямой связи с видеоигровой серией, поэтому в среде фанатов справедливо считается филлером), а на Конференции Манало Ликанрок юноша справился с покемоном Гладиона.
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Рецензия на «Детектива Пикачу»
Мы уже, без преувеличения, целую вечность
ждем «Удар! Гол в будущее»
: на то, чтобы у сериала «Бьет Синяя Легенда
» появилось продолжение, потребовалось 28 лет. Релиз — уже в июле, а пока смотрим первый полноценный трейлер (и слушаем песню из опенинга в исполнении Айри Миякавы
).
Оригинальная манга «Удар!
» Цукасы Осимы
появилась на японских прилавках в 1990 году. За последующие 13 лет книжная серия расширилась до 33 томов и разошлась тиражом более 50 миллионов копий. За производство нового сериала отвечает студия EMT Squared
(«Любовь тирана
», «Перестану быть героем
»).
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Рецензия на аниме-сериал «Клуб белых воротничков»
Журнал Weekly Shonen Jump обмолвился, что манга «Я и Робоко
» получит аниме-экранизацию. Где, когда, с кем и на какой студии — пока неизвестно.
В манге Сюхэя Миядзаки
люди из счастливого будущего живут бок о бок с роботами-горничными, известными как OrderMaids. 10-летний Школьник Бондо Тайра отчаянно мечтает о таком роботе, ведь у всех его друзей уже имеется по экземпляру. После долгих увещеваний Бондо удается убедить маму заказать OrderMaid, и у дверей его дома появляется Робоко — самая сильная и самая неуклюжая горничная в истории роботостроения.
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Горничные бывают не только роботами, но и драконами
Издательство Kadokawa развернуло рекламную компанию вокруг экранизации ранобэ «Восхождение в тени!
». Произведение Дайскэ Айдзавы
в жанре исекай (попаданцев никогда не бывает слишком много) живописует приключения Сида Кагэно — юноши с богатым воображением и необычными вкусами.
Больше всего на свете Сид любит интриги — хитрые, многослойные, сталкивающие между собой самых разных людей, пока сам кукловод потирает руки в тени. При жизни Кагэно не смог в полной мере самореализоваться, но после гибели он перерождается в мире магии. Используя богатое воображение, Сид шутки ради сколачивает организацию «Сад теней» и убеждает добровольцев отправиться в смертельно опасное путешествие для зачистки выдуманного культа. Беда в том, что порождения фантазии Кагэно в этом мире действительно существуют, а единственный, кто еще не осознал всей серьезности угрозы — это сам Сид.
Производством сериала занимается студия Nexus («Игра Дарвина
», «Гранбелм
»), а в режиссерском кресле отдает команды Кадзуя Наканиси
(ранее отвечал за анимацию и поставил несколько эпизодов в «Комиксистсках
»). В эфир «Восхождение в тени!» поступит лишь в октябре, но Kadokawa уже анонсировала выпуск фигурок Альфы — одной из главных героинь аниме.
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Рецензия на «Яркость. Душа самурая» — аниме, где есть магия, но нет волшебства
Сегодня в традиционной рубрике «Бонус дайджеста» — фигурка Ани Форджер из «Семьи шпиона
», на этой неделе поступившей в продажу (летом ассортимент должны пополнить Ллойд и Йор).
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