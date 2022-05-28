Покемоны, ниндзя, футболисты и роботы: главные новости аниме за неделю

О куноити (женщинах-ниндзя) во втором сезоне «Истребителя демонов»

Читать О куноити (женщинах-ниндзя) во втором сезоне «Истребителя демонов»

Горничные бывают не только роботами, но и драконами

Читать Горничные бывают не только роботами, но и драконами