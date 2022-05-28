Маколей Калкин и Даниэль Брюль подхватят «Грипп богатых»

По сюжету странная болезнь начинает выкашивать самых богатых и влиятельных людей планеты — сперва миллиардеров, затем мультимиллионеров, и в конце концов в опасности оказываются люди, обладающие какими угодно сбережениями. Мир поддается панике, а рынок наводняют активы и товары, которые больше никому не нужны.
Ранее было объявлено, что ведущую женскую роль исполнит Розамунд Пайк. Постановку доверят режиссеру испанского фантастического хоррора «Платформа» Галдеру Гастелу-Уррутии, в числе продюсеров — Пабло Ларраин («Спенсер»).
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