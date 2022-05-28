Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Маколей Калкин и Даниэль Брюль подхватят «Грипп богатых»

28 мая
2022 год

Новости кино >>
28 мая 2022
Маколей Калкин и Даниэль Брюль присоединились к актерскому составу триллера «Грипп богатых» (Rich Flu), сообщает Deadline.

Маколей Калкин и Даниэль Брюль подхватят «Грипп богатых»
фото: imdb.com

По сюжету странная болезнь начинает выкашивать самых богатых и влиятельных людей планеты — сперва миллиардеров, затем мультимиллионеров, и в конце концов в опасности оказываются люди, обладающие какими угодно сбережениями. Мир поддается панике, а рынок наводняют активы и товары, которые больше никому не нужны.

Ранее было объявлено, что ведущую женскую роль исполнит Розамунд Пайк. Постановку доверят режиссеру испанского фантастического хоррора «Платформа» Галдеру Гастелу-Уррутии, в числе продюсеров — Пабло ЛарраинСпенсер»).

Съемки «Гриппа богатых» стартуют этой осенью.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Розамунд Пайк столкнется с «Вирусом для богатых»
персоны
Даниэль БрюльМаколей КалкинПабло ЛарраинРозамунд Пайк
фильмы
Спенсер

анонс

Скорбим

Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Александр Гаврич
Ромен Дюрис
Кэри Ханна Маллиган
Кьяра Мастроянни
Джессика Рот
Божидара Турзоновова
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Тибра
мистика, триллер
Россия, 2022
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram