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Мадс Миккельсен отправится на «Королевскую землю»

28 мая
2022 год

Новости кино >>
28 мая 2022
Мадс Миккельсен поработает с режиссером «Королевского романа» Николаем Арселем над новым историческим проектом — драмой «Королевская земля» (King’s Land), сообщает The Hollywood Reporter.

Мадс Миккельсен отправится на «Королевскую землю»
фото: variety.com

Действие фильма развернется в середине 17 века, когда датский король Фредерик V попытается колонизировать дикие территории, населенные волками и разбойниками. Миккельсен воплотит образ военачальника Людвига фон Калена, выполняющего приказ правителя.

Главную женскую роль исполнит Аманда Коллин, недавно появившаяся в сериале Ридли Скотта «Воспитанные волками». Она сыграет таинственную женщину по имени Энн Барбара, которая встречается на пути Людвига фон Калена и навсегда меняет его судьбу.

Сюжет основан на романе Иды Йессен «Капитан и Энн Барбара». Его адаптацией занимался Николай Арсель совместно с датским режиссером Андерсом Томасом Йенсеном, который снял Миккельсена в пяти полнометражных фильмах, включая «Мерцающие огни» и «Рыцарей справедливости».

Съемки «Королевской земли» стартуют в начале этой осени и пройдут в Дании, Германии и Чехии.
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Николай АрсельАндерс Томас ЙенсенАманда КоллинМадс МиккельсенРидли Скотт
фильмы
Королевский романРыцари справедливости

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