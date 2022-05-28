Мадс Миккельсен отправится на «Королевскую землю»

Действие фильма развернется в середине 17 века, когда датский король Фредерик V попытается колонизировать дикие территории, населенные волками и разбойниками. Миккельсен воплотит образ военачальника Людвига фон Калена, выполняющего приказ правителя.
Главную женскую роль исполнит Аманда Коллин, недавно появившаяся в сериале Ридли Скотта «Воспитанные волками». Она сыграет таинственную женщину по имени Энн Барбара, которая встречается на пути Людвига фон Калена и навсегда меняет его судьбу.
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