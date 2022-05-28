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«Золотой пальмовой ветвью» наградили «Треугольник печали» Рубена Эстлунда

28 мая
2022 год

Новости кино >>
28 мая 2022
Подведены итоги 75-го Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму «Треугольник печали» шведского постановщика Рубена Эстлунда, уже отмеченного аналогичным призом в 2017 году за драму «Квадрат».

«Золотой пальмовой ветвью» наградили «Треугольник печали» Рубена Эстлунда
фото: К/ф «Треугольник печали»

Гран-при разделили «Близко» Лукаса Донты и «Звезды в полдень» Клер Дени. Приза жюри также было два — их получили «Иа» Ежи Сколимовского и «Восемь гор» Шарлотты Вандермерс и Феликса ван Грунингена. Лучшим режиссером был назван Пак Чхан Ук за детектив «Решение уйти», претендовавший на главный приз смотра, согласно рейтингу критиков Screen Daily. Среди сценариев отметили Тарика Салеха, поставившего фильм «Парень с небес».

Специальный приз в честь 75-летия Каннского кинофестиваля вручили бельгийским классикам братьям Дарденн, трехкратным обладателям «Золотой пальмовой ветви». В этом году на смотре они представляли ленту «Тори и Локита».

Лучшей актрисой была признана Зара Амир Эбрахими за роль в фильме «Священный паук» Али Аббаси. Алена Михайлова, сыгравшая в картине Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», осталась без награды. Среди мужчин в аналогичной категории победу одержал Сон Кан Хо за роль в «Посреднике» Хирокадзу Корээды. «Золотую камеру» за лучший полнометражный дебют получил «Боевой пони».

За день до подведения итогов смотра были объявлены победители секции «Особый взгляд», посвященной дебютантам и нестандартным авторам, — главный приз присудили французской драме «Худшие».
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