«Золотой пальмовой ветвью» наградили «Треугольник печали» Рубена Эстлунда

Подведены итоги 75-го Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму «
Треугольник печали
» шведского постановщика
Рубена Эстлунда
, уже отмеченного аналогичным призом в 2017 году за драму «
Квадрат
».
фото: К/ф «Треугольник печали»
Гран-при разделили «
Близко
»
Лукаса Донты
и «
Звезды в полдень
»
Клер Дени
. Приза жюри также было два — их получили «
Иа
»
Ежи Сколимовского
и «
Восемь гор
»
Шарлотты Вандермерс
и
Феликса ван Грунингена
. Лучшим режиссером был назван
Пак Чхан Ук
за детектив «
Решение уйти
», претендовавший на главный приз смотра, согласно
рейтингу
критиков Screen Daily. Среди сценариев отметили
Тарика Салеха
, поставившего фильм «
Парень с небес
».
Специальный приз в честь 75-летия Каннского кинофестиваля вручили бельгийским классикам
братьям Дарденн
, трехкратным обладателям «Золотой пальмовой ветви». В этом году на смотре они представляли ленту «
Тори и Локита
».
Лучшей актрисой была признана
Зара Амир Эбрахими
за роль в фильме «
Священный паук
»
Али Аббаси
.
Алена Михайлова
, сыгравшая в картине
Кирилла Серебренникова
«
Жена Чайковского
», осталась без награды. Среди мужчин в аналогичной категории победу одержал
Сон Кан Хо
за роль в «
Посреднике
»
Хирокадзу Корээды
. «Золотую камеру» за лучший полнометражный дебют получил «
Боевой пони
».
За день до подведения итогов смотра были объявлены победители секции «Особый взгляд», посвященной дебютантам и нестандартным авторам, — главный приз присудили французской драме «
Худшие
».
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