Энди Гарсиа и Дональд Сазерленд встретятся в зале суда на съемках драмы «Жертва Миранды»

Сценарий фильма основан на реальной истории Триш Вейр (Бреслин), которую в 1963 году похитил и жестоко изнасиловал Эрнесто Миранда. Девушка делает все возможное, чтобы посадить преступника за решетку, в то время как ее собственная жизнь начинает рушиться, когда дело предают огласке.
Уилсон сыграет прокурора страны, который убеждает Триш дать обвинительные показания и выступает на ее стороне, Гарсиа появится в роли государственного защитника, взявшегося за дело Миранды, а Сазерленд предстанет в образе судьи, который выносит насильнику приговор.
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