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Энди Гарсиа и Дональд Сазерленд встретятся в зале суда на съемках драмы «Жертва Миранды»

29 мая
2022 год

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29 мая 2022
Энди Гарсиа, Дональд Сазерленд, Эбигейл Бреслин, номинированная на «Оскар» за роль в комедии «Маленькая мисс Счастье», и Люк УилсонБриллиантовый полицейский») исполнят главные роли в судебной драме «Жертва Миранды» (Miranda’s Victim) американской постановщицы Мишель Дэннер, сообщает Deadline.

Энди Гарсиа и Дональд Сазерленд встретятся в зале суда на съемках драмы «Жертва Миранды»
фото: deadline.com

Сценарий фильма основан на реальной истории Триш Вейр (Бреслин), которую в 1963 году похитил и жестоко изнасиловал Эрнесто Миранда. Девушка делает все возможное, чтобы посадить преступника за решетку, в то время как ее собственная жизнь начинает рушиться, когда дело предают огласке.

Уилсон сыграет прокурора страны, который убеждает Триш дать обвинительные показания и выступает на ее стороне, Гарсиа появится в роли государственного защитника, взявшегося за дело Миранды, а Сазерленд предстанет в образе судьи, который выносит насильнику приговор.

Съемки фильма пройдут в Нью-Джерси.
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Абигайль БреслинЭнди ГарсиаДональд СазерлендЛюк Уилсон
фильмы
Бриллиантовый полицейскийМаленькая мисс Счастье

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