Энди Гарсиа и Дональд Сазерленд встретятся в зале суда на съемках драмы «Жертва Миранды»

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Триллер поведает о вирусе, который выкашивает самых влиятельных людей планеты

28 мая

Покемоны, ниндзя, футболисты и роботы: главные новости аниме за неделю

А также возвращение культовой манги, больше исекая и подсчет чужих денег