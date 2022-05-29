Брайс Даллас Ховард выступила одним из режиссеров третьего сезона «Мандалорца»

Ранее Ховард сняла эпизоды «Святилище» и «Наследница» для первого и второго сезонов проекта соответственно. Также она срежессировала серию «Возвращение мандалорца» из «Книги Бобы Фетта».
Съемки третьего сезона «Мандалорца» начались прошлой осенью, и сейчас он находится на этапе постпродакшна.
Компания Lucasfilm, занимающаяся производством проектов вселенной «Звездных войн», держит имена режиссеров шоу в секрете. В разное время над эпизодами «Мандалорца» работали Пейтон Рид, Тайка Вайтити, Роберт Родригес, Рик Фамуйива и Дебора Чоу.
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