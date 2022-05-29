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Брайс Даллас Ховард выступила одним из режиссеров третьего сезона «Мандалорца»

29 мая
2022 год

Новости кино >>
29 мая 2022
Актриса и постановщица Брайс Даллас Ховард вернулась в киновселенную «Звездных войн» и выступила режиссером одного из эпизодов третьего сезона «Мандалорца», сообщает The Hollywood Reporter.

Брайс Даллас Ховард выступила одним из режиссеров третьего сезона «Мандалорца»
фото: hollywoodreporter.com

Ранее Ховард сняла эпизоды «Святилище» и «Наследница» для первого и второго сезонов проекта соответственно. Также она срежессировала серию «Возвращение мандалорца» из «Книги Бобы Фетта».

Съемки третьего сезона «Мандалорца» начались прошлой осенью, и сейчас он находится на этапе постпродакшна.

Компания Lucasfilm, занимающаяся производством проектов вселенной «Звездных войн», держит имена режиссеров шоу в секрете. В разное время над эпизодами «Мандалорца» работали Пейтон Рид, Тайка Вайтити, Роберт Родригес, Рик Фамуйива и Дебора Чоу.
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