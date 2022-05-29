Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Плутовство»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Disney+ выпустит два новых сериала по «Звездным войнам»

29 мая
2022 год

Новости кино >>
29 мая 2022

Disney+ анонсировал два новых сериала по вселенной «Звездных войн». Оба проекта были представлены во время четырехдневного мероприятия Star Wars Celebration 2022, сообщает Deadline.

Disney+ выпустит два новых сериала по «Звездным войнам»
фото: deadline.com

Анимационный сериал-антология «Звездные войны: Сказания о джедаях» («Star Wars: Tales of the Jedi») будет посвящен историям разных джедаев из приквелов. Лиам Нисон, сыгравший Квай-Гона Джинна в фильмах франшизы, озвучит своего героя. Премьера сериала состоится на стриминге этой осенью.

Действие второго проекта Disney+ под названием «Звездные войны: Приключения юных джедаев» («Star Wars: Young Jedi Adventures») развернется в эпоху расцвета Республики. В центре сюжета окажутся начинающие джедаяи — юнглинги, готовящиеся стать бесстрашными воинами. Выход проекта запланирован на 2023 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Лиам Нисон
фильмы
Звёздные войны, эпизод II: Атака клоновЗвёздные войны, эпизод III: Месть ситховЗвёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение ДжедаяЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи

анонс

Деконструкция «Белый рассвет»

Скорбим

Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Александр Абдулов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Александр Ермаков
Янина Жеймо
Светлана Зеленковская
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Сергей Потапов (II)
Геннадий Сергеев
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Эдриан Пол
Марк Хапка
Боб Хоуп
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Манюня
комедия, приключения, экранизация
Армения, Россия, 2021
Хиросима - любовь моя
военный фильм, драма, мелодрама
Франция, Япония, 1958
Волк
психологический триллер, драма
Ирландия, Польша, Великобритания, 2021
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
США, 2022
Джулур: мас-рестлинг
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Модель
драма, триллер
Россия, 2022
Своя война. Шторм в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram