Disney+ выпустит два новых сериала по «Звездным войнам»

Disney+ анонсировал два новых сериала по вселенной «Звездных войн». Оба проекта были представлены во время четырехдневного мероприятия Star Wars Celebration 2022, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Анимационный сериал-антология «Звездные войны: Сказания о джедаях» («Star Wars: Tales of the Jedi») будет посвящен историям разных джедаев из приквелов. Лиам Нисон, сыгравший Квай-Гона Джинна в фильмах франшизы, озвучит своего героя. Премьера сериала состоится на стриминге этой осенью.
Действие второго проекта Disney+ под названием «Звездные войны: Приключения юных джедаев» («Star Wars: Young Jedi Adventures») развернется в эпоху расцвета Республики. В центре сюжета окажутся начинающие джедаяи — юнглинги, готовящиеся стать бесстрашными воинами. Выход проекта запланирован на 2023 год.
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