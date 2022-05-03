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Луи Летерье стал новым режиссером десятой части «Форсажа»

3 мая
2022 год

Новости кино >>
3 мая 2022
Луи ЛетерьеИллюзия обмана», «Перевозчик») занял режиссерское кресло десятой части «Форсажа», сменив Джастина Лина, который покинул проект уже после старта съемок, сообщает Variety.

Луи Летерье стал новым режиссером десятой части «Форсажа»
фото: Getty Images

Лин, снявший четвертую, пятую, шестую и девятую части экшн-франшизы, объявил о своем уходе с поста режиссера «Форсажа 10» спустя неделю после начала производства, 26 апреля. Согласно источникам The Hollywood Reporter, он отказался от проекта из-за творческих разногласий со студией Universal и исполнителем главной роли Вином Дизелем, которые пытались влиять на сценарий без согласования с постановщиком. На данный момент Лин значится в числе продюсеров «Форсажа».

Съемочные простои, когда Universal искала нового режиссера, оцениваются в сумму от 600 тысяч до миллиона долларов в день, а бюджет самого фильма — в 300 миллионов долларов. Кроме того, помимо Дизеля в картине заняты такие звездные артисты, как Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, чьи графики и без того сложно свести, так как они подписаны на участие в других крупных проектах.

Премьера «Форсажа 10» запланирована на 19 мая 2023 года.
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№ 1
what_a_world   3.05.2022 - 11:57
Честно говоря, уже не имеет большого значения, как по мне, кто будет режиссировать новую часть - от этого ее качество взял ли изменится читать далее>>
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персоны
Вин ДизельЛуи ЛетерьеДжастин ЛинДжейсон МомоаМишель РодригесШарлиз Терон
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