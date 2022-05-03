Луи Летерье стал новым режиссером десятой части «Форсажа»

Лин, снявший четвертую, пятую, шестую и девятую части экшн-франшизы, объявил о своем уходе с поста режиссера «Форсажа 10» спустя неделю после начала производства, 26 апреля. Согласно источникам The Hollywood Reporter, он отказался от проекта из-за творческих разногласий со студией Universal и исполнителем главной роли Вином Дизелем, которые пытались влиять на сценарий без согласования с постановщиком. На данный момент Лин значится в числе продюсеров «Форсажа».
Съемочные простои, когда Universal искала нового режиссера, оцениваются в сумму от 600 тысяч до миллиона долларов в день, а бюджет самого фильма — в 300 миллионов долларов. Кроме того, помимо Дизеля в картине заняты такие звездные артисты, как Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, чьи графики и без того сложно свести, так как они подписаны на участие в других крупных проектах.
Премьера «Форсажа 10» запланирована на 19 мая 2023 года.
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