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Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца» для стриминга Peacock

3 мая
2022 год

Новости кино >>
3 мая 2022

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца», который вышел на экраны в 1989 году, сообщает IndieWire.

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца» для стриминга Peacock

Оригинальный фильм рассказывает о киллере, случайно ослепившем певицу из ночного клуба. Желая помочь девушке и оплатить лечение, герой берется за еще одно задание. Тем временем по его следу идет полицейский, который впоследствии решает помочь преступнику. В картине сыграли Чоу Юнь-Фат, Салли Е и Дэнни Ли.

Производством проекта занимаются студия Universal Pictures и стриминговый сервис Peacock. Разговоры о ремейке ведутся около десяти лет. В 2018 на роль киллера рассматривалась обладательница «Оскара» Лупита Нионго12 лет рабства»), однако сейчас каких-либо подробностей о касте нет.
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