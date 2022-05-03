Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца» для стриминга Peacock

Джон Ву
снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца
», который вышел на экраны в 1989 году, сообщает IndieWire
.
Оригинальный фильм рассказывает о киллере, случайно ослепившем певицу из ночного клуба. Желая помочь девушке и оплатить лечение, герой берется за еще одно задание. Тем временем по его следу идет полицейский, который впоследствии решает помочь преступнику. В картине сыграли Чоу Юнь-Фат
, Салли Е и Дэнни Ли.
Производством проекта занимаются студия Universal Pictures и стриминговый сервис Peacock. Разговоры о ремейке ведутся около десяти лет. В 2018 на роль киллера рассматривалась обладательница «Оскара» Лупита Нионго
(«12 лет рабства
»), однако сейчас каких-либо подробностей о касте нет.
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