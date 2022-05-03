Энди Серкис возьмется за экранизацию романа «Дом гиганта»

Энди Серкис экранизирует роман Элизабет МакКракен «Дом гиганта» (The Giant’s House), опубликованный в 1996 году. Адаптацией сценария займется британский писатель Ник Хорнби, номинированный на «Оскар» за драму «Бруклин», сообщает Deadline.
фото: Getty Images
В романе рассказывается о молодой библиотекарше Пегги Корт, которая предпочитает проводить свое время в компании книг. Однажды она встречает самого высокого человека в мире Джеймса Свитта, и они вместе отправляются в удивительное путешествие.
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