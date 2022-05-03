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Энди Серкис возьмется за экранизацию романа «Дом гиганта»

3 мая
2022 год

Новости кино >>
3 мая 2022
Энди Серкис экранизирует роман Элизабет МакКракен «Дом гиганта» (The Giant’s House), опубликованный в 1996 году. Адаптацией сценария займется британский писатель Ник Хорнби, номинированный на «Оскар» за драму «Бруклин», сообщает Deadline.

Энди Серкис возьмется за экранизацию романа «Дом гиганта»
фото: Getty Images

В романе рассказывается о молодой библиотекарше Пегги Корт, которая предпочитает проводить свое время в компании книг. Однажды она встречает самого высокого человека в мире Джеймса Свитта, и они вместе отправляются в удивительное путешествие.

Серкис дебютировал в режиссуре с полнометражным фильмом «Дыши ради нас» с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой, а затем работал над приключенческими картинами «Книга джунглей: Начало», «Маугли» и второй частью «Венома». В ближайшем будущем постановщик приступит к съемкам полнометражного мультфильма по повести-притче Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
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