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У «Чудаков» появится новый сериал

3 мая
2022 год

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3 мая 2022

Стриминговый сервис Paramount+ запустит в разработку сериал по франшизе «Чудаки» (Jackass) после успешного проката фильма «Чудаки навсегда», вышедшего на экраны в феврале этого года, сообщает Variety.

У «Чудаков» появится новый сериал
фото: variety.com

Лидер «Чудаков» Джонни Ноксвилл планирует передать бразды правления новому поколению бесстрашных шутников, лишенных инстинкта самосохранения. После съемок опасного трюка с нападающим быком в «Чудаках навсегда» он отметил: «Это был сложный трюк, и в любой момент что-то могло пойти не по плану. Я сделал достаточно, мне не нужно никому ничего доказывать. У меня есть дети, и я хочу посвятить свое время им, это самое главное».

Оригинальное шоу выходило на MTV в 2000-2001 годах. Впоследствии по мотивам проекта было снято четыре полнометражных фильма. Помимо Ноксвилла в них принимали участие Спайк Джонз, Стив О, Джефф Тремейн, Бэм Марджера и другие. 20 мая на Netflix выйдет фильм «Чудаки 4,5» с бэкстейджем к «Чудакам навсегда».
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