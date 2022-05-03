У «Чудаков» появится новый сериал

анонс

Сценарий адаптирует британский писатель Ник Хорнби, номинированный на «Оскар» за драму «Бруклин»

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1989 году

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца» для стриминга Peacock

3 мая

Луи Летерье стал новым режиссером десятой части «Форсажа»

Он сменил Джастина Лина, который покинул проект уже после старта съемок