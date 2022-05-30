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Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле «Павшего ордена»

30 мая
2022 год

Новости кино >>
30 мая 2022
Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. Тизер игры был представлен публике на фестивале Star Wars Celebration, уточняет Screen Rant.



Продолжение популярной видеоигры 2019 года обзавелось названием Star Wars Jedi: Survivor. Действие развернется спустя пять лет после финала оригинала. Кала Кестиса, ставшего одним из последних джедаев в галактике, и группу его соратников, включая верного дроида BD-1, преследует Империя. Создатели обещают более мрачную атмосферу.

За выход игры отвечает издательство Electronic Arts, а за разработку — студия Respawn Entertainment при поддержке Lucasfilm Games под руководством создателя первой части Стига Асмуссена.

Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле «Павшего ордена»
фото: youtube.com

«Павший орден», посвященный периоду между третьим и четвертым эпизодами киновселенной «Звёздных войн», рассказывал о том, как падаван Кал Кестис, выживший после приведения в исполнение Приказа 66, борется за будущее Ордена джедаев.

Star Wars Jedi: Survivor следует ожидать в 2023-м на ПК, PS5, Xbox Series X и S.
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Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле «Павшего ордена» фотографии
Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле «Павшего ордена» фотографии
Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле «Павшего ордена» фотографии
Камерон Монахан вернется к роли Кала Кестиса в сиквеле «Павшего ордена» фотографии
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