Дмитрий Нагиев играет слепого «Охотника» у братьев Андреасян

Дмитрий Нагиев снимается в главной роли в остросюжетной картине под рабочим названием «Охотник». Согласно пресс-службе «Кинокомпании братьев Андреасян», отвечающей за производство фильма, его представят зрителям в кинотеатрах как полнометражную ленту и в одном из онлайн-кинотеатров как четырехсерийный мини-сериал.
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»
Нагиев воплотит образ Виктора, сбежавшего из-за проблем буквально подальше ото всех. Он селится в уединенном доме в лесу и начинает здесь жизнь отшельника. Однажды на охоте из-за разорвавшегося в ружье патрона герой теряет зрение. Теперь Виктору нужно не только выжить и выбраться из недружелюбного леса, ему придется ощутить всю тяжесть одиночества и осознать груз настоящих проблем.
«Очередной вызов на мое истерзанное тщеславие. Но это – важная и сложная роль для меня – человека, купившего диплом у таксиста, которая потребует особых усилий. Еще никогда мне не приходилось играть слепого, в лесу, противостоящего всем его обитателям. Данное произведение намного глубже, чем его название, которое продюсеры клятвенно обещали поменять. Или меня поменять, плохо было слышно», — поделился актер впечатлениями о работе над картиной.
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»
Компанию Нагиеву составят Владислав Ценёв и Михаил Горевой. Режиссером и автором сценария выступает выпускник Киношколы Сарика Андреасяна, дебютант Антон Мусс. Продюсируют «Охотника» Гевонд и Сарик Андреасяны, а также Алексей Гравицкий в качестве креативного продюсера. Съемки пройдут в Подмосковье и Тверской области в течение мая и июня. Релиз запланирован на осень текущего года.
По словам Сарика Андреасяна, «Дмитрий Нагиев – особенный артист для нас, и вместе мы добивались хороших результатов и творческих успехов. Уверен, что на этот раз будет так же. Это роль на сопротивление, у нас хорошая история и талантливая команда».
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