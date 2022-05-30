Алисия Дебнем-Кери рассталась с сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов»

Актриса Алисия Дебнем-Кери рассталась с сериалом AMC «Бойтесь ходячих мертвецов» после семи сезонов. Согласно Deadline
, звезда шоу последний раз предстала в образе Алисии Кларк в эпизоде «Амина», чей показ состоялся 29 мая.
Недавно стало известно, что Дебнем-Кери подписалась на роль в грядущем сериале Hulu под названием Saint X, а потому уход актрисы из спин-оффа «Ходячих мертвецов
» ни для кого не стал неожиданностью.
«Мне был 21 год, когда мы начали это безумное путешествие, но теперь, в 28, после семи лет и 100 серий, я решила, что мне пора двигаться дальше как актрисе и как личности. Наша профессия подразумевает новые вызовы, новые возможности и необходимость открывать для себя новые главы. Мне так повезло быть частью чего-то настолько потрясающего так долго, но я надеюсь, что вы сможете понять и принять мой выбор в пользу дальнейшего развития и роста. Меня бы здесь не было без вас всех, и я так благодарна», —
прокомментировала свое решение Алисия Дебнем-Кери.
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