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Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!»

31 мая
2022 год

Новости кино >>
31 мая 2022
Студия DriveАктеры», долгострой «Спираль») засучив рукава взялась за хитовую франшизу «Да благословят боги сей расчудесный мир!»: в работе находятся третий сезон сериала и спин-офф «Одаривая этот замечательный мир взрывами!».

Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!»

Руководит продолжением Такаоми Канасаки, поставивший второй сезон на Studio DeenКогда плачут цикады», «Бродяга Кэнсин»), а помогает ему Юдзиро Абэ. Та же команда займется и спин-оффом об одержимой взрывами Мегумин.

Читать О волшебницах без взрывов

Аниме-адаптация ранобэ Нацумэ Акацуки появилась в 2016 году и рассказывала о простом хиккикомори Кадзуме Сато. Увлекающийся видеоиграми юноша по пути домой погибает в ДТП, но возвращается к жизни в фэнтезийном мире. Здесь действуют те же правила, что и в привычных для Сато РПГ, поэтому он не теряет время даром, а берет в сопартийцы местную богиню Акву и отправляется навстречу приключениям, попутно прокачивая навыки.

Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!»

Самым популярным персонажем сериала стала Мегумин — волшебница, специализирующаяся на магии взрывов. Ее взрывной (буквально) характер и яркая внешность моментально обеспечили ей место на пьедестале зрительского обожания, а слава, подкрепляемая мемами и фан-артом, гремела далеко за пределами ценителей японской анимации. В 2016-м, когда «Да благословят боги сей расчудесный мир!» только-только обзавелся страничками в социальной сети Reddit, на сабреддите Мегумин было в два раза больше участников, чем у самого сериала (сейчас расклад сил 287 000 против 161 000 не в пользу архимага).
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№ 2
what_a_world   1.06.2022 - 10:10
Конечно чем-то сюжет напоминает Сворд Арт Онлайн, но все-таки есть и различия. Думаю, поклонники будут рады такому продолжению читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   1.06.2022 - 09:20
всегда так нравились названия аниме картин. у них они такие длинные и такие красочные всегда. аж целыми предложениями)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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DriveStudio DeenАнимацияаниме
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АктёрыДа благословят боги сей расчудесный мир!Когда плачут цикадыСпираль

фотографии >>
Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!» фотографии
Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!» фотографии
Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!» фотографии
Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!» фотографии
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