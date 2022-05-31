Одаривая взрывами: большой анонс по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!»

Студия Drive
(«Актеры
», долгострой «Спираль
») засучив рукава взялась за хитовую франшизу «Да благословят боги сей расчудесный мир!
»: в работе находятся третий сезон сериала и спин-офф «Одаривая этот замечательный мир взрывами!
».
Руководит продолжением Такаоми Канасаки
, поставивший второй сезон на Studio Deen
(«Когда плачут цикады
», «Бродяга Кэнсин
»), а помогает ему Юдзиро Абэ
. Та же команда займется и спин-оффом об одержимой взрывами Мегумин.
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О волшебницах без взрывов
Аниме-адаптация ранобэ Нацумэ Акацуки
появилась в 2016 году и рассказывала о простом хиккикомори Кадзуме Сато. Увлекающийся видеоиграми юноша по пути домой погибает в ДТП, но возвращается к жизни в фэнтезийном мире. Здесь действуют те же правила, что и в привычных для Сато РПГ, поэтому он не теряет время даром, а берет в сопартийцы местную богиню Акву и отправляется навстречу приключениям, попутно прокачивая навыки.
Самым популярным персонажем сериала стала Мегумин — волшебница, специализирующаяся на магии взрывов. Ее взрывной (буквально) характер и яркая внешность моментально обеспечили ей место на пьедестале зрительского обожания, а слава, подкрепляемая мемами и фан-артом, гремела далеко за пределами ценителей японской анимации. В 2016-м, когда «Да благословят боги сей расчудесный мир!» только-только обзавелся страничками в социальной сети Reddit, на сабреддите Мегумин было в два раза больше участников, чем у самого сериала (сейчас расклад сил 287 000 против 161 000 не в пользу архимага).
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