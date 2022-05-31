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Первый канал расскажет про Петра Первого

31 мая
2022 год

Новости кино >>
31 мая 2022

На Первом канале 12 июня в 18.20 состоится премьера четырехсерийного документально-игрового фильма Дарьи Шумаковой «Империя: Пётр I», посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщает пресс-служба телеканала.

Первый канал расскажет про Петра Первого
фото: пресс-служба Первого канала

«Пётр I» является первой частью исторического документально-игрового цикла «Империя». В образе великого правителя предстанет Александр Удалов, Александра Меншикова сыграл Александр Аладышев, а Екатериной Первой стала Татьяна Киреенко. В мини-сериале также заняты Виктор Коровин, Артём Уренков, Ольга Саханова и Дмитрий Алешкин. Текст читают Денис Беспалый и Ирина Киреева. За сценарий отвечают Марина Бандиленко и Василий Шевцов, а за визуальную составляющую — оператор Александр Кипер.

«Отец Отечества» и «Великий» – такие эпитеты он получил при жизни, наряду с титулом «император Всероссийский». Пётр Первый, один из творцов российской государственности, выдающийся реформатор, расколовший русскую историю на «до» и «после». Он реформировал армию и строил флот, ездил в составе Великого посольства в Европу, победил в войне сильнейшего врага – Швецию, и прорубил выход к Балтике, построил один из красивейших городов мира – Санкт-Петербург.
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