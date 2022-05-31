Первый канал расскажет про Петра Первого

На Первом канале 12 июня в 18.20 состоится премьера четырехсерийного документально-игрового фильма Дарьи Шумаковой «Империя: Пётр I», посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщает пресс-служба телеканала.
«Отец Отечества» и «Великий» – такие эпитеты он получил при жизни, наряду с титулом «император Всероссийский». Пётр Первый, один из творцов российской государственности, выдающийся реформатор, расколовший русскую историю на «до» и «после». Он реформировал армию и строил флот, ездил в составе Великого посольства в Европу, победил в войне сильнейшего врага – Швецию, и прорубил выход к Балтике, построил один из красивейших городов мира – Санкт-Петербург.
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