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Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни»

31 мая
2022 год

Новости кино >>
31 мая 2022
В Армении начались съемки двух новых сезонов экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня». Согласно пресс-службе Okko, в продолжении сериала к уже полюбившимся актерам присоединится Грант Тохатян — ему досталась роль директора пионерлагеря «Колагир». Съемки продлятся до сентября текущего года.

Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни»
фото: пресс-служба Okko

Зрителей ожидают новые удивительно трогательные и смешные воспоминания девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с невероятно обаятельной Манюней. Наступило долгожданное лето, и Наринэ и Манюня готовятся провести его с максимальным удовольствием. Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам, так как родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь. И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир». Где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.

«После выхода сериала "Манюня" в Okko я получила множество очень трогательных, благодарных отзывов от зрителей. Взрослые писали, что это история их детства, дети – что они мечтали бы иметь такое беззаботное и искромётное настоящее. Времена меняются, но ценности остаются прежними: люби, не навреди, протягивай руку помощи, утешай. Я очень благодарна создателям сериала, потому что они сделали его именно таким», — говорит Наринэ Абгарян.
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Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни» фотографии
Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни» фотографии
Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни» фотографии
Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни» фотографии
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