Исполнилось 100 лет со дня рождения британского актера Денхолма Эллиотта

Денхолм Митчелл Эллиотт родился 31 мая 1922 года в Лондоне. В британской столице окончил Королевскую академию драматического искусства. Во время Второй мировой войны служил в Королевских ВВС, сначала унтер-офицером, радистом, затем стрелком бомбардировщика эскадрильи под командованием Леонарда Чешира. Был военнопленным на территории Силезии. Многие десятилетия выступал на лучших лондонских сценах, в том числе на сцене Королевского Шекспировского театра.
Был женат на актрисах Вирджинии Маккенна и Сюзан Робинсон, от второго брака — двое детей. Денхолм Эллиотт был бисексуалом, в 1987-м ему был поставлен диагноз ВИЧ, умер от вызванного СПИДом туберкулеза в своем доме, на Ибице, 6 октября 1992-го.
Лауреат десяти престижных наград, включая четыре премии BAFTA, приз критиков на МКФ в Канзас-сити и Премию Питера Селлерса. Командор Ордена Британской империи.
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