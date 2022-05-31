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Исполнилось 100 лет со дня рождения британского актера Денхолма Эллиотта

31 мая
2022 год

Новости кино >>
31 мая 2022
Сегодня, 31 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося британского актера Денхолма Эллиотта.

Исполнилось 100 лет со дня рождения британского актера Денхолма Эллиотта
фото: sling.com

Денхолм Митчелл Эллиотт родился 31 мая 1922 года в Лондоне. В британской столице окончил Королевскую академию драматического искусства. Во время Второй мировой войны служил в Королевских ВВС, сначала унтер-офицером, радистом, затем стрелком бомбардировщика эскадрильи под командованием Леонарда Чешира. Был военнопленным на территории Силезии. Многие десятилетия выступал на лучших лондонских сценах, в том числе на сцене Королевского Шекспировского театра.

В кино дебютировал в 1949-м, сыграв Освальда Мёрфи в фильме «Дорогой мистер Прочак». В активе актера более 160 ролей в кино и на телевидении. Самые известные роли — доктор Маркус Броди в знаменитых картинах Стивена Спилберга «Искатели потерянного ковчега» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход», Эллиот Темпелсон в драме «Острие бритвы», Хэл Стэнтон в австралийском сериале «Бангкок Хилтон» и мистер Эмерсон в «Комнате с видом» Джеймса Айвори. Сотрудничал с Уильямом ФридкинымНочь налета на заведение Мински»), Сидни ЛюметомЧайка»), Робертом ОлдричемСлишком поздно герой»), Ричардом ЛестеромРобин и Мэриан», «Куба»), Ричардом АттенбороМост слишком далеко»), Питером БогдановичемСвятой Джек», «Безумные подмостки»), Джоном ЛэндисомПоменяться местами»), Вуди АлленомСентябрь») и другими мастерами. Подарил свой голос Первоцвету в анимационной экранизации «Обитателей холмов» Ричарда Адамса.

Исполнилось 100 лет со дня рождения британского актера Денхолма Эллиотта
фото: с Николь Кидман в сериале «Бангкок Хилтон»

Был женат на актрисах Вирджинии Маккенна и Сюзан Робинсон, от второго брака — двое детей. Денхолм Эллиотт был бисексуалом, в 1987-м ему был поставлен диагноз ВИЧ, умер от вызванного СПИДом туберкулеза в своем доме, на Ибице, 6 октября 1992-го.

Лауреат десяти престижных наград, включая четыре премии BAFTA, приз критиков на МКФ в Канзас-сити и Премию Питера Селлерса. Командор Ордена Британской империи.
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№ 2
what_a_world   1.06.2022 - 10:09
Честно говоря, не так много фильмов с участием актера видела, все-таки они все достаточно старые, но вот Искатели потерянного ковчега очень понравился! читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   1.06.2022 - 09:21
актер был просто невероятным! как только он участвовал в какой-то картине, она становилась намного лучше! жаль, что он уже так давно ушел от нас читать далее>>
Всего сообщений: 2
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