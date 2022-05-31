Программа «Золотая Маска в кино» продолжится показом спектакля Крымова «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция»

3 июня в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» программа «Золотая Маска в кино» продолжится показом спектакля Дмитрия Крымова «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» театра «Мастерская Петра Фоменко», где ведущую роль исполняет Евгений Цыганов. Об этом сообщает пресс-служба проекта TheatreHD, который выступает организатором показа при поддержке КАРО. Арт.
По сюжету знаменитый режиссер репетирует оперу Моцарта и готов на всё, буквально на всё для того, чтобы спектакль получился. Но что делать, если ты гений, а вокруг тебя подмастерья да бездари? Вернуть тех, кто блистал десятилетия назад в надежде вернуть и былой огонь? Вернуться к основам и заняться поиском смыслов? Или, быть может, настоящий театр потерян безвозвратно?
«Мы делаем спектакль – сказку, театральную сказку. Сюжет осложняется тем, что иногда ты сам не знаешь, чего ты хочешь и даже что и кого ты любишь. А завтра у тебя премьера Моцарта. И тогда можно убить кого‑то не того. А кончится всё хорошо, хотя вначале ничто не будет этого предвещать. Ну, как и положено в сказке», — отметил Дмитрий Крымов.
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