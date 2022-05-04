Викинги у ворот: режиссер и автор «Саги о Винланде» рассказали о судьбе второго сезона

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У «Чудаков» появится новый сериал

Производством мини-сериала по мотивам романа Тома Вулфа займется Netflix

Джефф Дэниелс сыграет «Мужчину в полный рост»

Сценарий адаптирует британский писатель Ник Хорнби, номинированный на «Оскар» за драму «Бруклин»

Энди Серкис возьмется за экранизацию романа «Дом гиганта»

3 мая

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца» для стриминга Peacock

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1989 году