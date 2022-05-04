Викинги у ворот: режиссер и автор «Саги о Винланде» рассказали о судьбе второго сезона

Благие вести для фанатов «Саги о Винланде
», переживающих, что давно нет новостей о втором сезоне: в совместной трансляции режиссер Сухэй Ябута
и автор оригинальной манги Макото Юкимура
рассказали много интересного.
Дату релиза, конечно, не раскрыли, однако сэйю уже приступили к работе над озвучкой, а Ябута вовсю трудится над первым полноценным трейлером — его обещали показать совсем скоро. Кроме того, подтвердились слухи
о смене студии: ранее «Сагой о Винланде» занимались спецы из Wit
(«Рейтинг короля
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
», «Пузырь
» и «Семья шпиона
»), теперь же за производство отвечает студия Mappa
(«Магическая битва
», «Рыбка-бананка
», «Дорохэдоро
» и «Танцуй свой танец танцор
»). Повторилась сага с «Атакой титанов
», которую MAPPA тоже перехватила у Wit после трех сезонов кропотливой работы
последних (что получилось — читайте в наших рекапах
).
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Несмотря на переезд, основные члены съемочной группы продолжат работу над проектом. Ябута заверил, что вторым сезоном дело не ограничится: в планах у постановщика экранизировать мангу целиком. Учитывая, что Юкимура все еще далек от того, чтобы нарисовать для этой истории последний стрип, процесс обещает затянуться.
«Сага о Винланде» рассказывает о многоликой войне между викингами и англичанами в 1002 году. В центре повествования — юноша Торфинн, вставший на путь воина, чтобы отомстить за смерть отца.
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