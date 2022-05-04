Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя»

В центре сюжета — уездный мэр (Куценко), его безбашенная дочка Катя (Астапова) и обитатели средней школы, куда в целях повышения отцовского рейтинга девушка отправится преподавать географию. По словам группы, юношеского драйва проекту добавил экранный 10 «Г», который возглавил Милохин.
«Для меня Даня — человек, у которого при любом раскладе всё классно. Он несет позитив, при этом очень талантлив. Я думаю, у него всё сложится в кино», — признавалась его партнерша по съемочной площадке и «одноклассница» Луиза Габриэла Бровина.
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