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Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя»

4 мая
2022 год

Новости кино >>
4 мая 2022
Завершились съемки комедийного сериала «Классная Катя», где снялись Алена Бабенко, Валерия Астапова, Гоша Куценко, Антон Лаврентьев и блогер Даня Милохин, который исполнил в проекте свою первую большую роль, сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя»
фото: Пресс-служба СТС

В центре сюжета — уездный мэр (Куценко), его безбашенная дочка Катя (Астапова) и обитатели средней школы, куда в целях повышения отцовского рейтинга девушка отправится преподавать географию. По словам группы, юношеского драйва проекту добавил экранный 10 «Г», который возглавил Милохин.

«Для меня Даня — человек, у которого при любом раскладе всё классно. Он несет позитив, при этом очень талантлив. Я думаю, у него всё сложится в кино», — признавалась его партнерша по съемочной площадке и «одноклассница» Луиза Габриэла Бровина.

Сценаристом и режиссером «Классной Кати» выступила Ольга Френкель, работавшая над сериалами «Инсомния» и «#СидЯдома». Участие в съемках приняли Михаил Кремер, Маргарита Дьяченкова, Светлана Коновалова, Виктория Клинкова, Егор Заховаев, Вячеслав Щенин, Александр Тютин и другие актеры.
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№ 1
kriv_co   4.05.2022 - 12:31
Мне кажется, Милохин еще лет 10 сможет играть хоть школьников, такая у него детская внешность. Никогда бы не сказал, что парню за 18 читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя» фотографии
Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя» фотографии
Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя» фотографии
Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя» фотографии
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