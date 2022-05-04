Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя»

анонс

Смотр короткометражного кино состоится в Калининграде с 19 по 21 августа

Виктор Сухоруков выступит с моноспектаклем на «Балабанов-фесте» в Нижнем Новгороде

4 мая

Викинги у ворот: режиссер и автор «Саги о Винланде» рассказали о судьбе второго сезона

И подтвердили слухи о смене студии (вы не поверите, кто будет работать еще больше)