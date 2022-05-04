Виктор Сухоруков выступит с моноспектаклем на «Балабанов-фесте» в Нижнем Новгороде

14 мая в Нижнем Новгороде на территории «Арсенала» пройдет «Балабанов-фест», посвященный творчеству и наследию Алексея Балабанова, сообщают организаторы.
фото: arsenal-museum.art
Откроет день дискуссия с участием музыкального журналиста Максима Семеляка, документалиста Алены Солнцевой и киноведа Михаила Трофименкова. Режиссер Павел Ушаков с актерами Нижегородского театра драмы и театра «Комедия» прочитают последний сценарий Балабанова – мистическую драму «Мой брат умер», так и не запущенную в производство.
Кинодраматург и тележурналист Георгий Молокин – друг Балабанова – учился вместе с ним на Высших курсах сценаристов и режиссеров, принимал живое участие в организации съемок фильма «Жмурки». Он расскажет производственные и личные истории, случившиеся с режиссером в Нижнем Новгороде. Также гостей также ждут мастер-класс по созданию комиксов от художников и авторов студии Bubble, лекция о режиссерских приемах Алексея Балабанова и исполнение сюиты «Поручик Киже» Сергея Прокофьева.
Закроет фестиваль моноспектакль «Счастливые дни», во время которого Виктор Сухоруков проведет зрителей дорогами изменчивой памяти, воскрешая на сцене встречи с Балабановым и другими значимыми для него людьми. Для посещения моноспектакля необходима предварительная регистрация, на остальные мероприятия вход свободный.
С полной программой можно ознакомиться на сайте «Арсенала».
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