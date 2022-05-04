Юбилейный фестиваль «Короче» открывает прием заявок на участие

Х Российский фестиваль короткометражного кино «Короче», который состоится с 19 по 21 августа в Калининграде, открывает прием заявок на участие. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля "Короче"
К участию в основной конкурсной программе принимаются игровые и анимационные короткометражные фильмы на русском языке хронометражем от 3 до 24 минут. Их премьера должна состояться только в рамках смотра. В этом году так же, как и в предыдущем, формировать конкурсную и внеконкурсную программы будет профессиональный отборочный комитет, в который входят журналист и писатель Артем Рыжков, кинокритик Вадим Рутковский и главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева. Подать заявку можно до 15 июля включительно на официальном сайте фестиваля «Короче».
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