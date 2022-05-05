Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Омар в большом городе» вернется со вторым сезоном

5 мая
2022 год

Новости кино >>
5 мая 2022
Стартовали съемки второго сезона комедии «Омар в большом городе» — продолжения веб-сериала о московских приключениях добродушного дагестанца в исполнении Омара Алибутаева. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где состоится эксклюзивная премьера проекта.

«Омар в большом городе» вернется со вторым сезоном
фото: Пресс-служба KION

Главный герой сериала планирует стать настоящим миллионером и доказать родителям, что он достойный сын. Но всякий раз на пути к богатству что-то идет не так, поэтому Омар все еще работает таксистом и живет в съемной двушке. А еще мечтает жениться на девушке из очень хорошей семьи, но и тут ему не везет, ведь у возлюбленной есть жених. Во втором сезоне хитрый односельчанин уговаривает Омара вложить деньги в успешное предприятие — старую автомойку-шиномонтаж.

«Омар — невероятно живой и самостоятельный персонаж, поэтому он покорил огромную зрительскую аудиторию: сериал собрал уже более 50 миллионов просмотров на YouTube. Во втором сезоне мы приготовили еще больше юмора! Омар — наш современный Мимино, он очень искренний и добрый человек, который хочет сделать мир вокруг себя лучше. Но, как обычно, мешает цепочка обстоятельств», — рассказал режиссер Дмитрий Грачев.

Компанию Алибутаеву на съемках составят Олег Верещагин, Анастасия Байкаева и Никита Волков. За сценарий проекта отвечали Иван Рымарев и Георгий Гигашвили.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
KION
персоны
Омар АлибутаевОлег ВерещагинНикита ВолковДмитрий Грачёв (IV)

анонс

Скорбим

Игорь Митряну
3 мая ушёл из жизни актёр Игорь Митряну.

День рождения >>

Борис Гусаков
Александр Денисов
Кирилл Кузнецов
Вадим Ледогоров
Юрий Назаров
Дагун Омаев
Антон Пампушный
Анна Потебня
Габия Яраминайте
Иштван Буйтор
Ричард И Грант
Генри Кавилл
Тайрон Пауэр
Рафаэль
Лэнс Хенриксен
Виржини Эфира
все родившиеся 5 мая >>

Афиша кино >>

Африка
военный фильм, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Брестская крепость
военно-патриотическая драма
Беларусь, Россия, 2010
Мусульманин
драма
Россия, 1995
Зеркало для героя
драма, научная фантастика
СССР, 1987
Освобождение
эпопея, военный фильм
СССР, ГДР, Польша, Италия, Югославия, 1968,1970,1971
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Коридор бессмертия
военная драма
Россия, 2019
Макаров
драма, притча
Россия, 1993
Телохранитель киллера
боевик, комедия
США, 2017
Белль и Себастьян
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2013
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Где Анна Франк?
драма, исторический фильм, фэнтези
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен