«Омар в большом городе» вернется со вторым сезоном

анонс

5 мая

Киноконцерт с песнями из советских военных фильмов покажут 9 мая на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция»

В программе — композиции из картин «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину», «Летят журавли»