«Омар в большом городе» вернется со вторым сезоном

Стартовали съемки второго сезона комедии «Омар в большом городе» — продолжения веб-сериала о московских приключениях добродушного дагестанца в исполнении Омара Алибутаева. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где состоится эксклюзивная премьера проекта.
фото: Пресс-служба KION
Главный герой сериала планирует стать настоящим миллионером и доказать родителям, что он достойный сын. Но всякий раз на пути к богатству что-то идет не так, поэтому Омар все еще работает таксистом и живет в съемной двушке. А еще мечтает жениться на девушке из очень хорошей семьи, но и тут ему не везет, ведь у возлюбленной есть жених. Во втором сезоне хитрый односельчанин уговаривает Омара вложить деньги в успешное предприятие — старую автомойку-шиномонтаж.
«Омар — невероятно живой и самостоятельный персонаж, поэтому он покорил огромную зрительскую аудиторию: сериал собрал уже более 50 миллионов просмотров на YouTube. Во втором сезоне мы приготовили еще больше юмора! Омар — наш современный Мимино, он очень искренний и добрый человек, который хочет сделать мир вокруг себя лучше. Но, как обычно, мешает цепочка обстоятельств», — рассказал режиссер Дмитрий Грачев.
Компанию Алибутаеву на съемках составят Олег Верещагин, Анастасия Байкаева и Никита Волков. За сценарий проекта отвечали Иван Рымарев и Георгий Гигашвили.
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