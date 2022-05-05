Дарья Жовнер и Евгений Цыганов сыграют в фильме «Блондинка» по мотивам киноповести Володина

Режиссер и автор сценария Павел Мирзоев («Как я стал…», «Зови меня Дрозд») переосмыслил володинский текст и перенес действие картины из Ленинграда 80-х в Петербург наших дней. Главной героине Ире (Дарья Жовнер) 27 лет. С точки зрения мамы (Юлия Марченко), директора школы, Ира живет абсолютно неправильно: играет в труппе небольшого театра, подрабатывает мытьем окон и влюблена в ненадежного творческого человека Льва (Евгений Цыганов), начинающего режиссера. Она игнорирует «нормальных» мужчин и даже не хочет перекраситься в блондинку, что, по мнению мамы, — простой путь к успеху в личной жизни. Такое положение дел могло бы сохраняться еще долго, но театр оказывается на грани закрытия, а Лев внезапно исчезает.
«Эта молодая женщина чуть странная, невероятно активная, стремительная, которая просто физически не в состоянии жить по правилам. По сути, Ира — наш общий внутренний идеал, который мы до какого-то момента в себе пестуем, а потом, взрослея, бросаем. Захотелось поговорить об этом со зрителем языком блестящего володинского диалога. Я старался максимально сохранить его лирическую интонацию, как если бы Володин писал эту вещь сегодня, но сценарий шел своим современным маршрутом, и героиня стала вести себя иначе, принимать противоположные решения. Это должно приблизить историю к современному зрителю, которому, я верю, этот фильм сейчас очень нужен», — рассказал Павел Мирзоев.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Дарья Жовнер признается, что встречу с такой героиней можно назвать актерским подарком: «Попытаться понять ее, уловить — задача невероятно интересная для меня. Иру сочинил Александр Володин и поработать с его текстом — огромное счастье! Как известно, все истории в мире рассказывают о любви. Наша картина тоже, в первую очередь, об этом».
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