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Сериал «Восемь разгневанных женщин» попал в конкурс аргентинского и лондонского киносмотров

5 мая
2022 год

Новости кино >>
5 мая 2022
Пилот российского сериала «Восемь разгневанных женщин» вошел в программу одного из крупнейших зарубежных фестивалей короткого контента — британского London International Web & Shorts Film Festival, а также стал участником аргентинской веб-премии WEB SERIES AWARDS (BUEIFF Web Series), сообщает пресс-служба проекта.

Сериал «Восемь разгневанных женщин» попал в конкурс аргентинского и лондонского киносмотров
фото: «Восемь разгневанных женщин»

По сюжету восемь абсолютно разных женщин — по возрасту, семейному положению, характеру, статусу — ходят в салон красоты не только для поднятия настроения и повышения самооценки, но и для того, чтобы просто излить свою душу. Их волнуют любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество. И именно «психологу» с ножницами в руках женщины доверяют все свои тайны. Каждый эпизод – это исповедь одной из героинь.

Проект создается в технике вербатим, когда монологи реальных людей разыгрываются актерами. Режиссером выступает Александр Сухарев, снявший фильмы «Олимпийская деревня» и «Смотри мою любовь», а сорежиссером и автором сценария — актриса Анастасия Городенцева, для которой эта история стала дебютной.

Сериал «Восемь разгневанных женщин» попал в конкурс аргентинского и лондонского киносмотров
фото: «Восемь разгневанных женщин»

«Конечно, мне бы хотелось развития этого проекта, чтобы потом были второй и третий сезоны, а также «Восемь разгневанных женщин в кино». Потому что это универсальная история, которая найдет отклик у огромного количества зрителей. Очень здорово и даже удивительно, что на выбор международных киносмотров не повлияла политическая ситуация. Ведь страны не должны закрываться от других, именно через искусство, через культуру идет самый прямой путь для поиска взаимных мирных решений», — отметил проекта Александр Сухарев.

Премия WEB SERIES AWARDS (BUEIFF Web Series) является продолжением престижного аргентинского кинофестиваля Buenos Aires International Film Festival (BUEIFF). За четыре года она сумела стать одной из самых значимых в мире и получила статус Official IMDb Qualifying Competition. Церемония вручения премии состоится 30 июня 2022 года.

Веб-фестиваль London International Web & Shorts Film Festival считается одним из крупнейших фестивалей международного короткометражного контента. В отборочную комиссию входят ведущие представители киноиндустрии, работающие в самых разных областях. Фестиваль также стал площадкой для заключения сделок на производство контента. Он пройдет 20 июля 2022 года.
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Анастасия ГороденцеваАлександр Сухарев
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