Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая

анонс

Сериал «Восемь разгневанных женщин» попал в конкурс аргентинского и лондонского киносмотров

Режиссер Павел Мирзоев перенес действие картины из Ленинграда 80-х в Петербург наших дней

Дарья Жовнер и Евгений Цыганов сыграют в фильме «Блондинка» по мотивам киноповести Володина

В сериале снимаются Омар Алибутаев, Олег Верещагин и Никита Волков

«Омар в большом городе» вернется со вторым сезоном

5 мая

Киноконцерт с песнями из советских военных фильмов покажут 9 мая на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция»

В программе — композиции из картин «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину», «Летят журавли»