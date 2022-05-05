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Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая

5 мая
2022 год

Новости кино >>
5 мая 2022
Премьера исторического детектива «Алекс Лютый. Дело Шульца» состоится 10 мая в эфире НТВ. Главные роли в продолжении сериала исполнили Антон Хабаров, Екатерина Олькина и Станислав Стрелков, сообщает пресс-служба телеканала.

Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая
фото: Пресс-служба НТВ

1975 год. В Ленинграде происходит страшное убийство, и на месте преступления обнаружен хирургический пенал времен Великой Отечественной войны со свастикой на крышке и гравировкой «Hermann Schulz». К делу привлекают подполковника КГБ Андрея Елисеева (Хабаров) из спецотдела по розыску военных преступников. Он одержим своей работой и положил всю жизнь на поиск беглых нацистов и коллаборационистов.

В ходе расследования Елисеев знакомится с майором Верой Гришиной (Олькина) и начальником отдела по особо важным делам Прокуратуры Мезенцевым (Стрелков). Вместе они выходят на след нацистского хирурга, поволжского немца Германа Шульца, который в годы войны проводил медицинские опыты над заключенными в пересыльном лагере «Пески-2». В 1944 году руководство и персонал лагеря бесследно исчезли — Шульц в их числе. Страшные убийства продолжаются: почерк преступника во многих из них схож, однако важные детали не совпадают, и Елисеев медлит. Тем временем в СИЗО находится другой опасный нацистский преступник – Алекс Лютый (Дмитрий Муляр). Возможно, он что-то знает про Шульца и может быть полезен следствию.

«Елисеева отличают аналитический ум, интуиция, смелость и готовность в сотый раз начинать всё сначала. Конечно, только одержимые профессией люди добиваются своих целей. А майор Гришина, с которой они работают в паре, помогает ему увидеть происходящее немного с другого ракурса, ее женский взгляд бывает очень кстати», – отметил Антон Хабаров.

Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая
фото: Пресс-служба НТВ

История второго сезона так же, как и первого, основана на реальных событиях. Некоторые персонажи и места действий – это собирательные образы, однако все они достоверны и имеют реальные прототипы. Например, лагерь «Пески» – реально существующий концлагерь под Псковом, организованный фашистами в 1941 году для военнопленных и гражданских лиц и расформированный через два года, в конце 1943-го.

Съемки картины прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главная сюжетная линия разворачивается в Ленинграде в 1970-е годы, а воспоминания героев возвращаются в военное время – 1940-е, где действие разворачивается под Псковом. Концлагерь «Пески-2» был выстроен в локациях форта «Риф» Кронштадтской крепости. По сюжету здесь в своей операционной проводит опыты над заключенными нацистский доктор Герман Шульц. Старинный военный форт сыграл свою роль и помог создать необходимую тяжелую и мрачную атмосферу. Одним из самых интересных объектов стала Ленинградская телестудия 70-х: для ее наполнения было использовано оборудование 60-70-х годов, а стилизованную под то время заставку телепрограммы также придумывали специально для проекта.
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Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая фотографии
Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая фотографии
Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая фотографии
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