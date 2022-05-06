На скаку не остановить: тизер нового аниме про девушек-пони

Медиафраншизу «Девушки-пони
» ждет аниме-пополнение. Что неудивительно: аниме-сериал с подзаголовком «Славное дерби
» очень полюбился японским зрителям — даже стал фаворитом народного голосования за лучшее шоу XXI века
.
Подробностями пока не балуют: известно, что грядущий релиз не связан с основным аниме-сериалом
и выйдет сразу на стриминг-сервисах. В тизере мелькают три пони-девушки (Нарита Топ Роуд, ТМ Опера О и Адмайр Вега), имена которых по традиции взяты у реальных жеребцов-призеров японских соревнований по скачкам.
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Самые ожидаемые аниме весны (в том числе от студии Kai)
Франшиза «Девушки-пони: Славное дерби» появилась в 2018 году: локомотивом проекта должна была стать одноименная видеоигра для смартфонов (Uma Musume Pretty Derby), но из-за неудовлетворительного качества ее выпуск отложили до 2021-го. Основную нагрузку по аккумулированию зрительского внимания взял на себя аниме-сериал от Studio Kai
(«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
», «Супер Каб
»), впоследствии разогнавшийся до двух сезонов. После видеоигрового релиза вовсю пошла торговля экшн-фигурками и прочим мерчендайзом. Сериал рассказывает о группе пони-девушек — с характерными лошадиными ушками и хвостами — на пути к сокровенной мечте: победить в специальном спортивном соревновании, напоминающем скачки, и получить статус айдола.
Имена девушек отсылают к реальным чистокровным верховым лошадям — заслуженным звездам японских скачек. Так, Нарита Топ Роуд — титулованный жеребец, одержавший несколько побед в классе G1 (привилегированный класс с наибольшей суммой призовых), включая три триумфа за 1999 год. Его основными соперниками были как раз Адмайр Вега и ТМ Опера О.
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