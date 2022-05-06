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На скаку не остановить: тизер нового аниме про девушек-пони

6 мая
2022 год

Новости кино >>
6 мая 2022
Медиафраншизу «Девушки-пони» ждет аниме-пополнение. Что неудивительно: аниме-сериал с подзаголовком «Славное дерби» очень полюбился японским зрителям — даже стал фаворитом народного голосования за лучшее шоу XXI века.



Подробностями пока не балуют: известно, что грядущий релиз не связан с основным аниме-сериалом и выйдет сразу на стриминг-сервисах. В тизере мелькают три пони-девушки (Нарита Топ Роуд, ТМ Опера О и Адмайр Вега), имена которых по традиции взяты у реальных жеребцов-призеров японских соревнований по скачкам.

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Франшиза «Девушки-пони: Славное дерби» появилась в 2018 году: локомотивом проекта должна была стать одноименная видеоигра для смартфонов (Uma Musume Pretty Derby), но из-за неудовлетворительного качества ее выпуск отложили до 2021-го. Основную нагрузку по аккумулированию зрительского внимания взял на себя аниме-сериал от Studio KaiРыцарь-скелет вступает в параллельный мир», «Супер Каб»), впоследствии разогнавшийся до двух сезонов. После видеоигрового релиза вовсю пошла торговля экшн-фигурками и прочим мерчендайзом. Сериал рассказывает о группе пони-девушек — с характерными лошадиными ушками и хвостами — на пути к сокровенной мечте: победить в специальном спортивном соревновании, напоминающем скачки, и получить статус айдола.

На скаку не остановить: тизер нового аниме про девушек-пони

Имена девушек отсылают к реальным чистокровным верховым лошадям — заслуженным звездам японских скачек. Так, Нарита Топ Роуд — титулованный жеребец, одержавший несколько побед в классе G1 (привилегированный класс с наибольшей суммой призовых), включая три триумфа за 1999 год. Его основными соперниками были как раз Адмайр Вега и ТМ Опера О.
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На скаку не остановить: тизер нового аниме про девушек-пони фотографии
На скаку не остановить: тизер нового аниме про девушек-пони фотографии
На скаку не остановить: тизер нового аниме про девушек-пони фотографии
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