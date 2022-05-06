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«Естественный отбор» и «Пять с плюсом» получили призы аргентинского фестиваля веб-сериалов

6 мая
2022 год

Новости кино >>
6 мая 2022
Российские сериалы «Естественный отбор» и «Пять с плюсом» отмечены призами фестиваля BUEIFF Web Series. Мария Корытова, исполнившая главную роль в драмеди Кирилла Алёхина, признана лучшей актрисой, а семейная комедия Дианы Штурмановой получила награду в номинации «Лучший монтаж». Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

«Естественный отбор» и «Пять с плюсом» получили призы аргентинского фестиваля веб-сериалов
фото: Мария Корытова в сериале «Естественный отбор»

«Я счастлив, что Алиса — героиня нашего сериала, — отправилась в большое путешествие. Все мы, как и Алиса, сомневаемся в себе. Ждем, что нас поймут и поддержат. Хотим стать лучше. В России и Европе, Северной и Латинской Америке зрители узнают в Алисе себя. Это можно назвать культурным экспортом, но я бы сформулировал проще: мы похожи. Напоминать об этом — одна из важнейших задач культуры», — прокомментировал режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алёхин.

Главной героиней ироничного драмеди о свиданиях «Естественный отбор» является Алиса, одинокая москвичка на пороге 30-летия. Семья и подруги подталкивают ее сменить статус, но встретить созвучного и при этом свободного мужчину сложнее, чем кажется. По сюжету сериала «Пять с плюсом» из-за желания самостоятельно накопить деньги на предстоящую свадьбу Стас и Оля решают потесниться и сдать в аренду знакомым две из трех комнат квартиры, которую не так давно им подарили родители.

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Смотр BUEIFF Web Series проходит ежегодно в рамках Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе. В мае 2022 года жюри выбрало девять лучших веб-сериалов из Канады, США, Германии, Швейцарии, Казахстана и России. Пилотные серии победителей покажут в Буэнос-Айресе в ближайшем июне.
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обсуждение >>
№ 1
what_a_world   6.05.2022 - 11:30
Кстати, Естественный отбор смотрела и очень даже неплохой был! Вообще удивительно, что наши сериалы еще где-то что-то получают читать далее>>
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