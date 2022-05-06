«Естественный отбор» и «Пять с плюсом» получили призы аргентинского фестиваля веб-сериалов

фото: Мария Корытова в сериале «Естественный отбор»
«Я счастлив, что Алиса — героиня нашего сериала, — отправилась в большое путешествие. Все мы, как и Алиса, сомневаемся в себе. Ждем, что нас поймут и поддержат. Хотим стать лучше. В России и Европе, Северной и Латинской Америке зрители узнают в Алисе себя. Это можно назвать культурным экспортом, но я бы сформулировал проще: мы похожи. Напоминать об этом — одна из важнейших задач культуры», — прокомментировал режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алёхин.
Главной героиней ироничного драмеди о свиданиях «Естественный отбор» является Алиса, одинокая москвичка на пороге 30-летия. Семья и подруги подталкивают ее сменить статус, но встретить созвучного и при этом свободного мужчину сложнее, чем кажется. По сюжету сериала «Пять с плюсом» из-за желания самостоятельно накопить деньги на предстоящую свадьбу Стас и Оля решают потесниться и сдать в аренду знакомым две из трех комнат квартиры, которую не так давно им подарили родители.
Смотр BUEIFF Web Series проходит ежегодно в рамках Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе. В мае 2022 года жюри выбрало девять лучших веб-сериалов из Канады, США, Германии, Швейцарии, Казахстана и России. Пилотные серии победителей покажут в Буэнос-Айресе в ближайшем июне.
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