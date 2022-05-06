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Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств»

6 мая
2022 год

Новости кино >>
6 мая 2022
Начались съемки четырехсерийной мелодрамы Александра Горновского «Психология чувств». Главные роли исполняют Дарья Лузина и Владимир Селезнёв, уточняет пресс-служба канала «Dомашний», заказавшего сериал.

Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрителям поведают об известном семейном психологе Анастасии. Благодаря ее работе многие пары преодолели кризис и обрели гармонию в семье. Сама Настя уже пятнадцать лет живет в счастливом браке с Владимиром. Они любят друг друга и вместе ведут семейный бизнес. Однажды на прием к главной героине приходит молодая пациентка Алина. У девушки драма в личной жизни – она влюблена в женатого мужчину, который не может уйти от надоедливой супруги. Чем больше Алина рассказывает о своей любовной связи, тем больше Анастасия проецирует ее ситуацию на свои отношения с мужем. Ей кажется, что Владимир ее больше не любит и изменяет. Тогда она решает начать собственное расследование.

«Наши герои делают все, чтобы сохранить любовь. Они ошибаются, но в попытках обрести свое счастье очень меняются внутренне, становятся мудрее и развивают свои чувства», — говорит Дарья Лузина.

Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Компанию исполнителям главных ролей составят Дмитрий Мазуров, Екатерина Чуйкова, Роман Перелыгин, Яна Есипович, Анна Небо и Юлия Благая. Сценарий к мини-сериалу написали Ольга Разина и Александр Горновский. За визуальную составляющую отвечают оператор Иван Поморин, художник-постановщик Игорь Тихонов, художник по костюмам Татьяна Борисова и художник по гриму Юлия Ситко.

По словам Владимира Селезнёва, судьба его героя Владимира «немного перекликается с моей жизнью, поэтому мне тоже есть, что рассказать зрителю через своего героя, ведь ситуация, в которую он попадает, для многих — повод задуматься».
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Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств» фотографии
Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств» фотографии
Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств» фотографии
Дарья Лузина и Владимир Селезнёв разберутся в «Психологии чувств» фотографии
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