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Форесту Уитакеру вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь»

6 мая
2022 год

Новости кино >>
6 мая 2022
Форест Уитакер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за карьерные достижения, сообщает пресс-служба Каннского кинофестиваля.

Награду актеру, отмеченному в 1988 году призом Канн за лучшую мужскую роль в картине «Птица», вручат на торжественной церемонии открытия смотра 17 мая. Тем самым он присоединится к другим обладателям почетных статуэток, среди которых Жанна Моро, Бернардо Бертолуччи, Жан-Пьер Лео, Аньес Варда и Ален Делон.

Форесту Уитакеру вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь»
фото: пресс-служба Каннского фестиваля

«34 года назад посещение Канн впервые изменило мою жизнь и убедило меня в том, что я принял правильное решение посвятить себя поиску взаимосвязи человечества с помощью кино. Всегда большая честь возвращаться на этот прекрасный фестиваль, чтобы показать свои собственные работы и вдохновиться творчеством многих величайших артистов мира, и для меня невероятно большая честь получить приз в рамках знаменательного 75-летия фестиваля», — прокомментировал Форест Уитакер.

75-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая. Председателем жюри основного конкурса назначен французский актер Венсан Линдон. В программе примет участие «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова.
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