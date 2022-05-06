Форесту Уитакеру вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь»

«34 года назад посещение Канн впервые изменило мою жизнь и убедило меня в том, что я принял правильное решение посвятить себя поиску взаимосвязи человечества с помощью кино. Всегда большая честь возвращаться на этот прекрасный фестиваль, чтобы показать свои собственные работы и вдохновиться творчеством многих величайших артистов мира, и для меня невероятно большая честь получить приз в рамках знаменательного 75-летия фестиваля», — прокомментировал Форест Уитакер.
75-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая. Председателем жюри основного конкурса назначен французский актер Венсан Линдон. В программе примет участие «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова.
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